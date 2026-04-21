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王偉忠版《陽光女子合唱團》年底封箱！方文琳淚灑台中：體會曲終人散的不捨

〔記者李紹綾／台北報導〕舞台劇《明星養老院》19日完成台中最終場的演出，三場演出全數完售，座無虛席。方文琳、郎祖筠、羅美玲、黃嘉千都感性落淚，帶動全場觀眾情緒，還有網友看完說這應該是「王偉忠版的陽光女子合唱團」，上半場拼命笑、下半場忽然打開淚腺開關，忙著找面紙擦眼淚。

《明星養老院》台中場演出順利。（金星文創提供）《明星養老院》台中場演出順利。（金星文創提供）

飾演院長的方文琳說，這齣舞台劇演出六年，今年十二月的台北場將是這個版本的最後演出，她越演越深刻體會其中滋味，真的感受到如同劇中明星養老院面臨「曲終人將散」的不捨。

《明星養老院》台中場演出順利，座無虛席。（金星文創提供）《明星養老院》台中場演出順利，座無虛席。（金星文創提供）

監製王偉忠表示，《明星養老院》是他二十歲進入演藝圈、一路陪伴藝人朋友的感受，談明星也談人生。演出六年票房好、口碑累積爆發，除了吸引到想重溫青春回憶的觀眾，在「追星」已經成為全民運動的現在，還吸引許多年輕觀眾購票入場，看得很感動很投入。劇中羅美玲飾演的「鐵粉角色」恰巧說出了他們為了偶像全力以赴、永遠追隨的心情，加上陳漢典、泰國娘娘這兩個根本不認識資深大明星的年輕世代，激盪出意想不到的趣味。

方文琳在《明星養老院》演出感人至深。（金星文創提供）方文琳在《明星養老院》演出感人至深。（金星文創提供）

觀眾覺得《明星養老院》雖然舞台劇，劇情裡的舞台表演根本精彩到是「演唱會規格」，楊烈一開口唱歌，觀眾身邊的媽媽感動到紅眼框，他表示，自己上週剛剛結束日本演唱會，許多僑胞聽歌聽到淚流滿面，隔天他立刻飛回台灣演舞台劇，演唱會的觀眾反應也很熱烈，讓他也很感動。楊烈說，只要唱歌，就必須全神貫注，這些用心與情感，觀眾都會感受到。

洪都拉斯（左）與黃浩詠在《明星養老院》飾演喜劇搭檔。（金星文創提供）洪都拉斯（左）與黃浩詠在《明星養老院》飾演喜劇搭檔。（金星文創提供）

楊烈在《明星養老院》演唱組曲，現場宛如小型演唱會。（金星文創提供）楊烈在《明星養老院》演唱組曲，現場宛如小型演唱會。（金星文創提供）

因為演員們檔期超滿，能湊在一起不容易，王偉忠說，今年十二月，《明星養老院》會到台北表演藝術中心演出本次巡迴演出的最後四場，接下來，這個版本的故事正式封箱，將來如果有機會，可能會推出新系列。王偉忠也請觀眾把握機會來看方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人的精彩演出。

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