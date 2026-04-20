自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

糾纏30年終於白頭偕老！伊正「九世夫妻」修成正果 梁家榕被虧「沒剋夫」

梁家榕、伊正今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）梁家榕、伊正今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊正、梁家榕今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，封為「九世夫妻」的兩人，合作近30年，演了8次夫妻，不是殉職就是感情破局，幾乎每一次都悲劇收場。這回終於修成正果，從年輕一路演到80歲，伊正忍不住笑虧：「除了太太之外，她是跟了我最久的老婆。」還補刀笑說：「終於相信妳沒剋夫。」引起全場大笑。

為了這段「終於有好結局」的感情線，兩人也付出不小代價。伊正這次直接剃成大平頭，只為貼近角色「陳新發」，甚至不惜影響後續接戲機會，他坦言：「我就要像本尊，我覺得我才會像他那個樣子，所以我把頭髮剪掉。」

梁家榕、伊正合作近30年，演了8次夫妻。（記者潘少棠攝）梁家榕、伊正合作近30年，演了8次夫妻。（記者潘少棠攝）

不只外型拚命，伊正連「聽力」都一起演進去。因角色晚年耳背，他特地訂製貼合耳膜的助聽器模型，拍戲時幾乎進入「半失聰」狀態，「拍攝時幾乎都聽不到，不太確定對方講什麼」，只能靠看嘴型接戲，反而意外提升專注力。

伊正的老妝更是細節拉滿，不僅皺紋、斑點全上，還曾頂著「血跡斑斑」造型回家吃泡麵，嚇得小孩緊張問：「爸爸你會不會很痛，是不是流血？」甚至連頂一般老妝回家，都被問：「爸爸你怎麼跟早上出去不一樣？」為怕小孩分不清真假，他會解釋：「都是假的。」

梁家榕也沒比較輕鬆，她在劇中飾演「許阿照」，是伊正人生低谷時的「安定石」，但要演出老態，卻被導演點出關鍵問題就是「眼神太有神」，她苦笑說得重新練習「收眼神」，還得隨時進入駝背模式，「我覺得練眼神還有一點難度」。

戲外的梁家榕則走完全不同路線，她透露自己30歲前就決定不婚不生，目前十分享受獨處生活，平常畫畫、養貓，對感情態度相當佛系，「緣分自然來，不強求」，和戲中角色形成強烈反差。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中