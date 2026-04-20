糾纏30年終於白頭偕老！伊正「九世夫妻」修成正果 梁家榕被虧「沒剋夫」

梁家榕、伊正今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊正、梁家榕今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，封為「九世夫妻」的兩人，合作近30年，演了8次夫妻，不是殉職就是感情破局，幾乎每一次都悲劇收場。這回終於修成正果，從年輕一路演到80歲，伊正忍不住笑虧：「除了太太之外，她是跟了我最久的老婆。」還補刀笑說：「終於相信妳沒剋夫。」引起全場大笑。

為了這段「終於有好結局」的感情線，兩人也付出不小代價。伊正這次直接剃成大平頭，只為貼近角色「陳新發」，甚至不惜影響後續接戲機會，他坦言：「我就要像本尊，我覺得我才會像他那個樣子，所以我把頭髮剪掉。」

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梁家榕、伊正合作近30年，演了8次夫妻。（記者潘少棠攝）

不只外型拚命，伊正連「聽力」都一起演進去。因角色晚年耳背，他特地訂製貼合耳膜的助聽器模型，拍戲時幾乎進入「半失聰」狀態，「拍攝時幾乎都聽不到，不太確定對方講什麼」，只能靠看嘴型接戲，反而意外提升專注力。

伊正的老妝更是細節拉滿，不僅皺紋、斑點全上，還曾頂著「血跡斑斑」造型回家吃泡麵，嚇得小孩緊張問：「爸爸你會不會很痛，是不是流血？」甚至連頂一般老妝回家，都被問：「爸爸你怎麼跟早上出去不一樣？」為怕小孩分不清真假，他會解釋：「都是假的。」

梁家榕也沒比較輕鬆，她在劇中飾演「許阿照」，是伊正人生低谷時的「安定石」，但要演出老態，卻被導演點出關鍵問題就是「眼神太有神」，她苦笑說得重新練習「收眼神」，還得隨時進入駝背模式，「我覺得練眼神還有一點難度」。

戲外的梁家榕則走完全不同路線，她透露自己30歲前就決定不婚不生，目前十分享受獨處生活，平常畫畫、養貓，對感情態度相當佛系，「緣分自然來，不強求」，和戲中角色形成強烈反差。

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