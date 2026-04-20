認發起大S最後日本旅行 小S淚崩首吐內心自責

「大S」徐熙媛（左）去年2月不幸過世，「S媽」黃春梅心碎不已。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣、派翠克主持《小姐不熙娣》迎來最具重量級來賓、知名主持人蔡康永，節目中蔡康永化身特別主持人親自坐鎮，陪著小S重拾主持棒，這場睽違已久「康熙合體」，沒有過往犀利毒舌，而是最深情的溫馨傾聽。

憶起最後家族時光，小S在節目中難掩淚水，想起那趟日本泡溫泉的家族旅遊，是由她發起的，一向怕累、不出門的大S，當時一反常態堅持成行。

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林志玲（左二）與蔡康永（右二）現身《小姐不熙娣》，與小S（左一）合體重現經典畫面，右一為派翠克。（東森綜合台提供）

當時S媽曾因過年期間費用高昂、不想當冤大頭而反對前往旅遊，但小S和2個姊姊仍努力說服S媽，希望留下美好回憶，未料卻成了最後遺憾。

節目中，蔡康永關心小S是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認，但坦承那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是表達對大S的思念方式，「我們必須不斷聊起姊姊，透過聊天來宣洩思念。」更說S媽常常聊不到2句話，就會崩潰落淚。

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