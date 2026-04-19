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娛樂 日韓

韓媒刪文集體噤聲！JISOO親哥性侵家暴案沒人報 網驚呼水很深

JISOO親哥哥被爆出硬上又家暴老婆。（翻攝自IG、YouTube）JISOO親哥哥被爆出硬上又家暴老婆。（翻攝自IG、YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期韓網瘋傳，一名知名女團成員的哥哥涉嫌家暴又性侵女直播主，被點名極有可能就是BLACKPINK JISOO的哥哥金智勳（音譯）。只是一直以來辛辣毒舌程度不輸台灣媒體的韓媒竟然集體噤聲，甚至下架相關貼文，引來南韓網友撻伐。

女團成員親哥哥涉嫌性侵直播主未遂的消息，先從前天於《CHANNEL A》頻道揭發，接下來各家韓媒跟進新聞，不過皆沒有指名道姓，僅稱加害者去年曾經因外流性愛片登上媒體版面。而符合這個條件的只有JISOO的哥哥金智勳，離奇的是，南韓網友發現，關於性愛片外流事件的新聞，竟然在這幾天被刪除了。

韓網發現，報導JISOO哥哥外流性愛影片的新聞已經不見了。（翻攝自theqoo）韓網發現，報導JISOO哥哥外流性愛影片的新聞已經不見了。（翻攝自theqoo）

韓網正疑惑為什麼沒有韓媒報導的同時，電視節目《Curious Stories Y》發出公告，希望調查這起女團哥哥硬上直播主事件，歡迎大家提供線索。結果韓網又發現，這篇公告又被刪除了，網友紛紛痛批，「天啊被施壓了嗎」、「真的太可怕了」、「這骯髒的世界」、「看來只能發起全國請願了」、「他們沒道歉，看來只是想叫我們閉嘴」、「他們背後靠山是誰啊」、「原來權力是這樣用的」。

韓網抓包，《Curious Stories Y》徵集女團哥哥性侵事件線索的發文已經刪除了。（翻攝自theqoo）韓網抓包，《Curious Stories Y》徵集女團哥哥性侵事件線索的發文已經刪除了。（翻攝自theqoo）

對此，《Curious Stories Y》回應韓媒《xportsnews》，表示經過內部討論之後，決定刪除公告，不過仍持續調查採訪中。不過究竟是否為JISOO哥哥犯案？還有待官方公布以及相關單位調查。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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