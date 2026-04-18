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（專訪）梁朝偉《當樹》全裸不是重點！導演曝真正的挑戰是「表演上的赤裸」

《你是不會當樹嗎》梁朝偉專訪影片：

〔記者許世穎／專訪〕匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達執導新片《你是不會當樹嗎》首度與影帝梁朝偉合作，兩人日前一同來台宣傳電影，並出席金馬奇幻影展。她坦言，這次選角從一開始就是一場「帶有風險的直覺」，更透露當初已做好被梁朝偉拒絕的心理準備，「如果他沒有答應，那我就會重寫一個完全不同的故事線。」

梁朝偉主演《你是不會當樹嗎》首度和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作。（海鵬提供）梁朝偉主演《你是不會當樹嗎》首度和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作。（海鵬提供）

導演恩伊達表示，創作初期往往會被某種直覺牽引，「當你開始一個計畫，你的感官會朝某些方向變得非常敏銳。」回顧過往作品，她認為每一位演員都是無可取代的存在，而這次的角色更是從一開始就以梁朝偉為藍本書寫。

匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達為新片《你是不會當樹嗎》接受本報專訪。（海鵬提供）匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達為新片《你是不會當樹嗎》接受本報專訪。（海鵬提供）

儘管製片與合作夥伴曾提醒她，梁朝偉向來對邀約相當謹慎，甚至可能不讀劇本、不給回應，但恩伊達仍選擇放手一試，「因為我現在寫的這一版，真的就是為他而寫的。」

片中梁朝偉的全裸演出自威尼斯影展首映後便引發討論，導演恩伊達強調，這場戲並非噱頭，而是角色弧線推進至終點的重要一環，「從電影開場，我們就開始鋪陳這段轉變。」她也透露，有聽說中國版本將對該場戲進行調整，「中間的部分，較私密的畫面會被處理得更為昏暗。」但她認為，整部電影真正想談的是「成為人」的過程，「人體本身是美的，沒有什麼需要羞愧。」

匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（左）和梁朝偉一同來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（資料照，記者陳奕全攝）匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（左）和梁朝偉一同來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（資料照，記者陳奕全攝）

至於是否曾擔心梁朝偉會拒絕這樣的演出，恩伊達直言完全沒有，「他是一位演員，而且非常理解整部電影在講什麼。」在她眼中，梁朝偉不只是表演者，更是創作思考上的重要夥伴。反而讓她更在意的，是角色需要剃頭所帶來的巨大轉變，「那幾乎是把一切都拿掉，包括燈光與化妝。」

恩伊達透露，團隊找來法國化妝師，以極度自然的方式呈現人物狀態，讓角色的本質力量直接顯現，「某種程度上，身體的裸露反而是最小的部分，真正困難的是『表演上的赤裸』。」而梁朝偉最終毫不猶豫地接受，也讓她感到相當欣慰。

除了人物塑造，片中角色與自然之間的連結，同樣來自導演自身的生命經驗。恩伊達回憶童年與自然相處的經驗，形容那是一種強烈且近乎靜默的狀態，「當你一個人置身自然之中，甚至會覺得自己的腳步聲太過吵雜，我們其實是非常喧囂的生物。」

匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（資料照，記者陳奕全攝）匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（資料照，記者陳奕全攝）

她認為，人類是在文化與教育的過程中，逐漸成為自己世界裡的「陌生人」，而重新與自然產生連結的時刻，總帶來深刻的震動，「就像你闖入一個國度，但你本來不應該是外來者。」

有趣的是，梁朝偉在片中試圖與植物「交流」，也讓人聯想到他在王家衛執導的《花樣年華》中，對著樹洞傾訴祕密的經典場面。對此，恩伊達也透露，《花樣年華》其實早已在她過去的創作中留下深刻影響。

她提到自己執導的《夢鹿情謎》，無論在敘事或影像風格上都與《花樣年華》截然不同，但當時她給攝影師的唯一參考正是該片，「我告訴他，我們要找到完全不同的影像語言，但必須捕捉那種潛藏在表面之下的炙熱情感。」也因此，《花樣年華》以一種間接的方式，成為她創作脈絡中的重要靈感來源。

《你是不會當樹嗎》已在台上映。

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