SpeXial搶先合體？林子閎、連晨翔驚喜現身BL劇 竟成關鍵人物

〔記者蕭方綺／台北報導〕BL奇幻影集《向流星許願的我們》今將播出第五集，預告祭出雙重彩蛋，過去男團「SpeXial」成員林子閎、連晨翔驚喜客串現身，並與飾演「何爸」的李李仁激盪精彩火花；而歷經多番試探的「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒，也將迎來關鍵情感突破，上演別具意義的初吻橋段，令粉絲期待值全面飆升。

李李仁（左）與Darren在《向流星許願的我們》的對戲火花備受粉絲關注。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

林子閎客串飾演的出版社老闆「林社長」，出場戲就帶著強烈壓迫感，與主角鍾岳軒有著難以切割的關聯，令人好奇兩人過往糾葛。談及角色設定，林子閎直言：「林社長不能算是全然的壞人，比較像是在現實規則下做出選擇的人。」為了讓角色更立體，與導演討論後，決定以「態度堅定但不讓人反感」的方式詮釋。他進一步表示，角色不管是好人或壞人都是值得去挖掘的，「我並不擔心演了『壞人』會被討厭，反而很樂在其中。」

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另一位話題客串連晨翔則化身神秘網紅「David」，一登場便以高傲強勢的姿態鎮壓全場，與李李仁及鍾岳軒的對手戲火花四射，台詞交鋒間暗藏角力，也讓角色動機更添想像空間。

談到這次演出，連晨翔表示，近年會傾向接演一些比較好玩一點、沒有試過的角色，「這個角色有一個很重要的目的，就是讓男主角產生情緒上的碰撞與反應，把他的憤怒激出來！」他也笑說，拍攝過程中印象最深刻的是「天氣很熱」，但能與已經第四度合作的李李仁，以及曾合作過的邱凱偉（Darren）再度同台飆戲，讓他直呼過癮，「彼此很有默契，可以很快進入狀態，對戲起來特別痛快。」

林子閎在《向流星許願的我們》客串出版社社長，扮演影響李李仁賣掉民宿的關鍵人物。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

除了吸睛的客串陣容，戲迷關注的「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒，感情線也將迎來關鍵升溫。歷經重逢、試探到反覆拉扯，兩人之間壓抑已久的情感持續堆疊，終於在最新劇情中迎來爆發。一場發生在唯美燈籠場景中發生的「初吻戲」，成為本週最大看點之一。鍾岳軒與初孟軒也不約而同透露，這是整部戲裡他們最印象深刻、也最喜歡的一場戲，拍攝完成後更有一種「一直以來很擔心的場次終於結束」的如釋重負感。

連晨翔（中）在《向流星許願的我們》客串飾演欲收購民宿的網紅David，強勢登場掀起對手戲火花。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

為了完美呈現這場CP初吻戲，鍾岳軒在拍攝時幾乎將長時間累積的情緒一次釋放，收工後仍難以抽離，回到飯店情緒潰堤、久久無法平復。他坦言對角色投入極深，「真的很努力想把這個人演好、做好。」初孟軒則分享，因為鍾岳軒平時個性較為內斂，能在那一刻看到他完全卸下防備、坦露情緒，讓自己相當動容，「那不只是角色的突破，也是我們之間信任感的建立。」兩人戲裡戲外的情感連動，也讓「皓永CP」人氣持續飆升，討論熱度不斷延燒。

鍾岳軒（左）、初孟軒在《向流星許願的我們》組成的「皓永 CP」人氣狂飆。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

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