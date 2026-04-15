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娛樂 最新消息

温昇豪製作台劇慘賠7000萬！投資者李進良反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪今出席「2026 HFA客家時尚獎」記者會，談到近來忙新的電影計畫，雖然先前製作、主演的影集《整形過後》投資9000萬，卻因平台大環境資金緊縮，慘賠7000多萬，但他認為新電影的資金不會有太大問題。至於好友兼投資人李進良的反應，他苦笑說對方沒彼此安慰：「他也賠錢了！這就是試錯的過程，不可能每一個案子都想賺錢。如何從案子裡面得到更大的價值比錢還重要，我們股東都這麼覺得。」

温昇豪談及因為平台大環境資金緊縮，製作台劇慘賠7000萬。（記者潘少棠攝）温昇豪談及因為平台大環境資金緊縮，製作台劇慘賠7000萬。（記者潘少棠攝）

至於李進良之後是否會再投資電影？温昇豪指出李進良同為公司股東，「我公司會投資，他相對也會投資。」並稱這回電影將投資8000萬到1億資金。

然而去年演藝圈陸續爆出閃兵潮，會不會因此找不到男主角？他指出這部分還是會交由製作單位去注意，他和「40」薛仕凌曾合作《茶金》，當年曾說關係如兄弟，對於薛仕凌因閃兵遭求刑，他尷尬回：「最近比較少聯絡，略知一二，但因為還在司法程序中，不方便多說什麼。」

2026客家時尚獎競賽起跑記者會，圖為温昇豪、林芯儀。（記者潘少棠攝）2026客家時尚獎競賽起跑記者會，圖為温昇豪、林芯儀。（記者潘少棠攝）

此外，由臺北市政府客家事務委員會指導、財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2026 HFA客家時尚獎」，4月15日於台北正式宣告起跑，本屆賽事由總策展人、國際知名服裝設計師潘怡良領軍帶來全新時裝演繹，温昇豪和林芯儀今穿上潘怡良設計的藍染加上編織概念服裝。

林芯儀近年積極投入健身比賽，去年晉升職業選手，今年更接連參與賽事，坦言在高強度訓練與競賽後，身心都面臨不小挑戰。她透露，2月赴日本、4月在高雄完成兩場比賽後，明顯感到疲憊，「需要稍微休息」，但強調自己個性不服輸，未來仍不排斥繼續挑戰，盼能達到目標、開拓更多可能。

在體態管理方面，林芯儀目前體脂維持在16至17，比賽前一週會降至9至11的低體脂狀態。她坦言比完賽後才發現，真正的疲憊不只是身體，更多來自心理壓力，「會有得失心，開始在意表現」，因此也學著與自己對話、調整心態，讓身心逐漸回到平衡。

溫昇豪則分享自身長年維持體態的秘訣，表示已持續健身20、30年，至今仍保持與20年前相同的身形尺寸，笑說老師替他訂製服裝「完全不用再量尺寸」。

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