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范姜不只抓包擁吻照！粿粿還甜喊王子「殿下」 律師痛斥：如國王影響生活

粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌王子（右）。（翻攝自IG） 粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌王子（右）。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳去年遭丈夫范姜彥豐怒控與「王子」邱勝翊婚內出軌，嚴重侵害配偶權而吃上官司。士林地院今（14日）開庭，范姜彥豐律師直指起訴狀的證據中，不僅包含粿粿與王子的「擁吻照片」，且在2人的對話紀錄中，粿粿更稱呼王子為「殿下」，互動曖昧頻繁。

庭上攻防聚焦雙方互動細節，范姜彥豐律師當庭駁斥粿粿主張「非法取得證據」的指控，當中的證據不僅包含粿粿與王子的擁吻照片，更揭露粿粿在與友人的對話過程中，多次以「殿下」親暱稱呼王子；對此，范姜彥豐律師痛斥「所謂殿下就是王子」，更直言嗆「王子就像國王一樣，高高在上影響大家（范姜一家）的生活！」藉此強調2人互動關係已非一般朋友。

對於庭上曝光的對話與照片內容，粿粿與王子並未逐一回應細節，僅透過委任律師表示，為避免浪費司法資源並保護未成年子女，已同意依原告請求賠償100萬元，並請求不公開判決書。不過，范姜彥豐一方則不接受相關說法，強調先前遭質疑的證據皆為合法取得，雙方在證據認定與責任歸屬上仍存歧見，法庭攻防持續延燒。

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