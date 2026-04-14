《自由的旅行者》全新第三季來了 融融直擊泰國「臥佛披袈裟」震撼儀式

《自由的旅行者》第三季主視覺。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視原創實境節目《自由的旅行者》正式宣告回歸！全新第三季將於4月25日起，每週六晚間八點於八大綜合台首播。本季由資深行腳冒險家融融搭檔長居曼谷的黃可欣，兩人深入獲評為2026亞洲最佳城市之首的泰國，展開一場體力與膽量的極限考驗。

談及首次合作的感想，融融笑稱出發前對黃可欣的印象是「很有禮貌，我們也保持著一個距離」，原以為對方是養尊處優的「City Girl」，沒想到在旅程中徹底改觀。融融大讚：「變成在地老行家的感覺後，我也很享受其中，讓她帶著我去認識泰國。」

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融融搭檔長居曼谷的黃可欣。（八大電視提供）

他更佩服黃可欣的敬業與勇氣，直言：「在旅程中，她就算有點怕也會硬著頭皮上，而且呈現的非常自然，反觀自己因為害怕蟑螂可能就會跑掉，或驚慌失措，她卻可以把自己的害怕隱藏在背後，這點讓我非常敬佩。」 而黃可欣也對融融的細心印象深刻，讚許他非常有男人味：「小細節到每次到馬路上拍攝時，他都會叫我走在裡面，真的很man！」

本季內容不僅有在地美食與大象互動，更搶先曝光了極具震撼力的「臥佛披袈裟儀式」，讓觀眾能近距離感受「微笑國度」的宗教洗禮。

融融、黃可欣主持搭檔火花四射。（八大電視提供）

不過，旅程中也不乏令人崩潰的時刻。黃可欣坦言，嘗試抓鱔魚是她的人生陰影：「我真的很不喜歡牠身體滑滑，又有點像蛇的觸感……雖然後來發現，只要真的抓住牠，好像也沒有想像中那麼可怕，但是，也真的一點也不可愛！」

相比前兩季前往土耳其與韓國，融融表示這次選在最熱的季節出發，從裝備到體力都是挑戰。他驚喜透露：「最讓我驚喜的是節目團隊還安排跟老鷹互動，直到拍完都難以置信，真的是大開眼界！」 並承諾這一季的題材將會比以往更廣、更有挑戰性。

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