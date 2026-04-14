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娛樂 最新消息

梁朝偉台灣會20年老粉 證實電影院包6個座位：怕旁人只看我

梁朝偉證實電影院買6個座位的傳言，笑說怕對方只看著他。（記者陳奕全攝）梁朝偉證實電影院買6個座位的傳言，笑說怕對方只看著他。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港巨星梁朝偉為宣傳電影《你是不會當樹嗎》攜手導演伊爾蒂蔻恩伊達來台，今天（14日）接受聯訪，被問到有在電影院一口氣買6個座位的傳說，他證實此事，並解釋：「我怕旁邊的人不看電影只看我。」

梁朝偉為宣傳電影《你是不會當樹嗎》，攜手名導伊爾蒂蔻恩伊達巡迴宣傳，這也是伊爾蒂蔻恩伊達首次來台。（記者陳奕全攝）梁朝偉為宣傳電影《你是不會當樹嗎》，攜手名導伊爾蒂蔻恩伊達巡迴宣傳，這也是伊爾蒂蔻恩伊達首次來台。（記者陳奕全攝）

梁朝偉暌違3年來台，今天現身光點台北受訪，吸引台灣各家媒體大陣仗出動，不但出動多位記者，甚至提早好幾個小時早早卡位，「經紀人」愛妻劉嘉玲也大方入鏡提供媒體拍攝。梁朝偉開心分享，昨天抵台就見到一些在做唱片時就跟隨著他的粉絲，感覺粉絲都沒什麼變。有粉絲提到，上次見到梁朝偉已經是20年前，梁朝偉回應：「謝謝他們一直對我的支持，希望將來不需要隔那麼久才跟他們見面。」

此次來台，梁朝偉立刻品嚐了牛肉麵，也想吃滷肉飯等美食，但由於行程緊湊，難以好好逛逛走走。至於有一些台北的朋友，同樣因為時間關係，無法好好敘舊，因為他只停留兩天就要離台。《你是不會當樹嗎》4月17日在台上映。

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