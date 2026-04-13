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娛樂 最新消息

趙傳揭《我很醜可是我很溫柔》錄音內幕 為「一句歌詞」槓上李宗盛

胡瓜、趙傳尋櫻變農夫，天王操到手抽筋。（下面一位提供）胡瓜、趙傳尋櫻變農夫，天王操到手抽筋。（下面一位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》邀來歌王趙傳，原定的「浪漫賞櫻」意外演變成「農村實境秀」。兩人一開場便四處問路尋櫻，胡瓜更展現社交威力，隨機與外國遊客秀英文交友，並不忘向粉絲推銷趙傳演唱會，展現多年老友交情。

沒想到賞櫻之旅竟變身「一日農夫」，兩人從翻土、開溝到種玉米全套來一輪，挑戰農具操作時，更讓胡瓜與趙傳累到直呼：「晚上要抽筋了！」 趙傳感性表示，演唱會從選歌到賣票壓力極大，「選歌、排練、賣票，每一關都不能出錯。」回歸土地反而紓壓。

胡瓜合體趙傳。（下面一位提供）胡瓜合體趙傳。（下面一位提供）

錄影期間更有暖心插曲，80多歲農場大姊扛著油飯走山路慰勞，胡瓜主動詢問要不要幫忙，讓大姊讚嘆：「只有你問我要不要幫忙！」 展現天王暖男一面。

兩人也在田間閒聊音樂往事，趙傳首度披露經典名曲《我很醜可是我很溫柔》的錄音秘辛，坦言當年曾與音樂教父李宗盛因錄音細節發生爭執。兩人為了「一句歌詞」僵持不下，甚至錄到懷疑人生，但也因這份對作品的執著，才打造出傳唱至今的經典。趙傳笑說：「現在回頭看，那些堅持其實都是必要的。」

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