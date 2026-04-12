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57歲女星確診乳癌！醫生「動刀切除」突坦承：我搞錯了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）最近受訪，透露自己曾經被誤診罹患乳癌，結果還接受了不必要的手術。

劉玉玲透露，曾被誤診乳癌。（翻攝自IG）劉玉玲透露，曾被誤診乳癌。（翻攝自IG）

現年57歲的劉玉玲曾演過《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》、漫威電影《沙贊！眾神之怒》、《穿著Prada的惡魔2》等作品，她最近接受《人物》訪問，分享她在90年代時發現胸部有腫塊，因此就醫接受治療，「我當時沒有想太多，只覺得很可怕，因為當時沒有網路，可以取得的資訊很少。醫師摸了那個腫塊就說是癌症。」

劉玉玲透露，當時根本沒有接受乳房X光攝影等檢查，就立刻進行了乳房腫塊切除手術，事後才知道那是良性的。劉玉玲在回顧這起往事時，有感而發，「我認為那就是我了解如何為自己爭取權益的開始。」因為當時她被確診乳癌時，就算朋友要她進行二度確認，不過劉玉玲心想：「有什麼用？反正醫生都這樣說了。」沒想到誤診真的被她遇到了。

劉玉玲以自身經歷，提醒大家培養定期身體檢查的重要性。（翻攝自IG）劉玉玲以自身經歷，提醒大家培養定期身體檢查的重要性。（翻攝自IG）

現在劉玉玲也透過自身的影響力，希望讓大家知道早期檢測的重要性，尤其女性該應該為自己的健康爭取權益，「我覺得這件事情很重要，不想失去，不想要人們感到悲傷、恐懼，我希望這能成為日常的習慣，如果你可以早起運動，那麼就該每年健康檢查一兩次，真的非常的重要。」因為如果太忙而不定期檢測，發現時就太晚了。

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