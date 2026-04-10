呂文婉錄影遇怪女！混入後台緊跟「強行合照錄影」 真實身分曝光傻眼了

呂文婉近日在節目後台遭一名女子緊跟並強行拍照錄影。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人呂文婉近日透露在錄影後台化妝間遇到離譜狀況，一名陌生女子不僅強行要求合照、錄影，甚至混入後台一起做妝髮、喝咖啡，種種詭異行徑令她不可置信，也傻眼表示「跑通告20幾年第一次遇到！」並以台語俗諺「歹年冬搞肖郎！」形容此次經歷。

呂文婉昨（9日）還原當天的過程，她透露上午約莫10時走進化妝間，當下就見到該名陌生女子正在做妝髮，她原以為是節目嘉賓因此不疑有他。沒想到，該名女子在妝髮完成後，徑直走到她身旁開口要求合照，不過礙於尚未完妝，呂文婉因此以玩笑語氣表示「我有偶包啦！」試圖婉拒。

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以為順利脫身，沒想到事情才正要開始，呂文婉透露準備開始梳化時，該名女子竟一路緊跟在後，順手拿起手機就開始自拍錄影，用她正在妝髮的畫面當做背景，甚至在未經詢問下就強行合照，更在鏡頭前扮鬼臉說，「這樣總可以吧？這樣妳還是很美！」呂文婉坦言，自己當下已不悅，好友戴志揚見狀藉聊天來緩和緊張氣氛，不過該名女子卻不斷插話，直至主持人與其餘來賓陸續到場，這才知難而退。

不過，呂文婉萬萬沒想到的是，該名女子根本不是製作單位邀來的節目來賓，卻成功混入攝影棚的後台，甚至還騙到免費的專業妝髮，還喝到製作單位準備的咖啡，種種詭異行徑令她傻眼質疑，「竟然可以如此理直氣壯、毫無邊界感，這到底算小偷？還是詐騙？」並以「歹年冬搞肖郎」形容整個經過，直言跑通告20多年第一次遇到如此情況。

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