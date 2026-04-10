「工地F4」泡湯炸出好身材 直球告白男男戀...揭密90年代同志情

〔記者李紹綾／台北報導〕客家電視台影集《都市開基祖》劇情除了「工班F4」的工人日常，也不乏甜蜜粉紅泡泡。飾演工頭的莊凱勛，對鍾瑶飾演的女主任抱持著「想愛又不敢愛」的矛盾心情，好幾次鼓起勇氣想告白，話卻總說到嘴邊又縮回去，擔心自己工人身分配不上對方的高學歷。莊凱勛表示，雖然身分地位不是首要條件，但經濟至少不要艱困，才會比較勇敢追愛，而鍾瑶則霸氣回應，感情與外表或地位無關，兩人彼此有共識才是最重要的。

莊凱勛（右）在《都市開基祖》礙於身分地位不敢追求鍾瑶（左）。（客家電視台提供）

劇中另一對CP，由張耀仁與蔭山征彥發展出同志情感。相較於莊凱勛與鍾瑶之間偏曖昧的情愫，兩人則走「直球對決」路線，在幾次溫泉巧遇後便勇敢互表心意。至於身材塑造方面，為了讓角色「古錐仔」呈現年輕力壯的形象，張耀仁在確定開拍後積極運動、增加飲食並刻意增重，希望展現出結實又帶點圓潤的體態，劇中多場泡湯戲碼，也讓他的好身材一覽無遺。不過他苦笑透露，當天因長時間泡在溫泉裡，隔天整個背部長滿溫泉疹，讓他印象格外深刻。

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張耀仁（左）在《都市開基祖》有泡湯戲，因長時間拍攝，背部因此起疹子，右為蔭山征彥。（客家電視台提供）

張耀仁表示，雖然他之前曾在舞台劇演出過同志角色，但這次的角色設定有很大的不同。劇中工班的兄弟們都是異性戀，卻完全不把他的身分認同當作「問題」，也讓古錐仔這個角色在兄弟面前可以完全做自己，「想哭就哭、想笑就笑，不怕被虧，也可以偶爾三八一下，因為兄弟們都會接住他」。為了更貼近那個年代同志之間自然流動的情感，張耀仁甚至特別重溫了導演陳俊志的紀錄片《無偶之家 往事之城》，細細感受角色的內心與情感層次，十分用心。

蔭山征彥（左）、張耀仁（右）在《都市開基祖》詮釋同志情侶。（客家電視台提供）

《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演，故事靈感來自林生祥音樂專輯《臨暗》，並以1996年捷運工人集體工傷、罹患「潛水夫病」事件為背景。每週六晚間9點於客家電視播出，晚間10點於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

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