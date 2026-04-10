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娛樂 最新消息

《周處》中國賣30億 股東控拿不回收益 李烈再發聲明

〔記者許世穎／台北報導〕台片《周處除三害》在中國上映後創下約台幣30億元票房，近日卻爆出投資分紅爭議，有投資股東出面控訴，當初基於信任出資支持，電影大賣後卻遲遲未見主要收入回流，尤其佔最大宗的中國票房分紅，多達8成仍未入帳，讓人難以接受。對此，李烈日前已親上火線回應，今再度發聲明反擊，希望釐清相關事實，同時呼籲陳永雄出面說明。

《周處除三害》監製李烈今發聲明呼籲陳永雄出面說明。（一種態度提供）《周處除三害》監製李烈今發聲明呼籲陳永雄出面說明。（一種態度提供）

李烈完整聲明如下：

電影《周處除三害》製作方及出品方針對中國票房分紅爭議之聯合聲明

鑒於近日電影《周處除三害》於中國上映後台灣未獲票房分紅之爭議，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方（合稱「聲明人」）在此正式發表聲明，以釐清相關事實。

電影《周處除三害》於2024年三月於中國上映，然而台灣製作方及出品方至今只收取到應收中國票房分紅之20%。該片海外與中國發行均由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（原英屬維京群島商發行工作室股份有限公司Distribution Workshop （BVI） Ltd.）總經理陳永雄（Jeffrey Chan）先生負責。經查，中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄先生，然台灣方卻未獲交付。

《周處除三害》於2026年四月九日召開投資人會議，陳永雄先生原已允諾出席說明卻臨時缺席。為捍衛台灣出品方權益，聲明人在此嚴正呼籲陳永雄先生七日內主動出面說明並負責，否則聲明人擬共同提出告訴。

電影《周處除三害》製作方一種態度電影股份有限公司及出品方 聯合聲明

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