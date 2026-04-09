韓片全面佔領坎城！競賽＋午夜＋評審席一次包辦

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展今（9）公布各單元入選名單，南韓方面，主競賽、午夜展映單元各有作品入選，且卡司、導演全是重量級。其中《哭聲》導演羅泓軫執導的《HOPE》（暫譯，호프）直闖主競賽單元，終結南韓4年在該單元的空窗期。

羅泓軫執導的《HOPE》（暫譯，호프）直闖坎城主競賽單元。（翻攝自X）

今年是韓片自2022年《分手的決心》後，時隔4年再度重返主戰場，更猛的是，這次《HOPE》不只題材詭譎，演員陣容更像國際大片，包括影帝黃晸珉、趙寅成、《魷魚遊戲》鄭好娟，以及麥可法斯賓達與艾莉西亞薇坎德夫妻檔。

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《群體》導演延尚昊（中）、全智賢（右三）等眾演員登上今年坎城「午夜展映」單元。（翻攝自X）

另一邊更狂，由全智賢主演的喪屍電影《群體》（暫譯：군체）殺進午夜展映單元，由《屍速列車》導演延尚昊執導，走「爽感路線」，題材觸及感染、封鎖、變異生物等，這也是全智賢自《暗殺》後，時隔11年重返大銀幕。

導演延尚昊從《屍速列車》一路走到現在，今年再度登上坎城紅毯；而「午夜展映單元」本來就是動作、驚悚、恐怖片的聖地，等於直接向全球觀眾宣戰。

另外，今年最大彩蛋是由南韓名導朴贊郁擔任「主競賽單元」評審團主席，等於從競賽單元、類型電影、評審席都有南韓身影，堪稱全面性佔領坎城。

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