何如芸痛斬豪門婚4年仍落淚...認了：沒薪水被當米蟲

舞台劇《婚內失戀》媒體聯訪，周曉涵、蔡昌憲、柯叔元、何如芸、項婕如、李玉璽。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸2022年結束與花蓮美侖飯店少東王敏錡長達19年婚姻，近來首度挑戰舞台劇《婚內失戀》，今彩排前受訪，提到對劇中台詞「婚姻不管好或壞，我都要跟你在一起」深有感觸，屢屢在排練時落淚，是因離婚4年遲遲未走出陰霾？她立刻說：「只是被角色打動，我早就忘記我結過婚了！」只記得是2個兒子的媽。

劇中何如芸（右）與柯叔元（左）飾演結婚30年的夫妻。（記者胡舜翔攝）

劇中她與柯叔元飾演結婚30年的夫妻，角色為了家庭放棄事業，讓她特別有共鳴。何如芸認為許多亞洲女性在家庭與事業之間，往往選擇成全家庭，「在家裡沒有薪水，老公可能覺得你是米蟲，我當初也是這樣。」畢竟她過往因前婆家觀念傳統，選擇在家相夫教子，連私房錢都沒有存。

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距離離婚將滿4年，何如芸透露自己頗羨慕角色「陳柔安」與丈夫之間仍存有愛，只是溝通出了問題，並坦言現實中的自己，婚姻連30年都未能走到。

何如芸表示當初一拿到劇本就忍不住落淚。（記者胡舜翔攝）

她為了讓觀眾感動，每次排練都全力以赴，連哭戲都是真的哭出來，還特別詢問導演與柯叔元之間是否有「愛的流動」，在得到肯定答案後才稍微放心。何如芸表示當初一拿到劇本就忍不住落淚，認為結婚誓言象徵婚姻最純粹的價值，但現實往往難以實現。被柯叔元問及「回憶是痛苦深淵嗎？」她則回：「沒有，未來是美好的。」

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