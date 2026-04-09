曾沛慈《浪姐》爆紅火速攻蛋 KKBOX風雲榜19組卡司震撼公開

KKBOX風雲榜公開19組卡司。（KKBOX提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第21屆KKBOX風雲榜演唱會6月13日在台北小巨蛋舉行，先前公布吳建豪擔任風雲大使後，KKBOX今公布表演名單，共有19組歌手參與演出。

本屆卡司包括盧廣仲、韋禮安、周湯豪、畢書盡、告五人、宇宙人、葛仲珊、李竺芯、U:NUS、Ozone、白安、陳華、艾薇、郭家瑋、DIOR大穎、日本歌手Ayumu Imazu、韓國團體QWER等藝人受邀登台，還有近來參加《浪姐》翻紅的曾沛慈。

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曾沛慈參加《浪姐》翻紅。（KKBOX提供）

周湯豪預告火力全開，化身最帥Rocker炸裂風雲榜舞台，這也是他第3次獲得KKBOX年度百大風雲歌手。得知獲獎，周湯豪開心暖謝歌迷，他說：「對我來說，每一次得獎感受都很深刻且意義重大！代表我的音樂有走進大家的生活，這一切努力都是為粉絲們準備的！」

近期忙於巡演的他表示會特別挪出時間準備限定演出，除了化身「最帥 Rocker」祭出一連串熱血曲目炸翻小巨蛋外，更誓言要用火力全開的表演回饋歌迷，「絕對會讓大家看到跟過往很不一樣的周湯豪！」

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