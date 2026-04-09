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娛樂 最新消息

台灣版龍與地下城？楊一展首當監製任主演 對抗怪物極限逃亡

楊一展在《地下城の怪物先生》一邊尋找寶物、一邊躲避怪物追擊。（殺戮天使電影提供）楊一展在《地下城の怪物先生》一邊尋找寶物、一邊躲避怪物追擊。（殺戮天使電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣生存怪物類型電影《地下城の怪物先生》今天（9日）正式曝光卡司並同步釋出前導預告，由金鐘男配角楊一展首度擔綱監製與主演雙重身分，攜手《聽海湧》周厚安、《人生清理員》夏朧組隊闖關，以結合闖關遊戲與人性試煉的設定強勢出擊。

《地下城の怪物先生》由華裔好萊塢導演洪昇揚執導，他曾以《一萬公里的約定》促成周杰倫首度擔任監製，隨後再以HBO Asia的科幻鉅製《獵夢特工》打開國際能見度。此次再推全新冒險奇幻動作鉅作，並改編自其入圍2012年坎城影展「短片角落」單元的短片《Mr. Monster》。

《地下城の怪物先生》周厚安驚險闖地下城。（殺戮天使電影提供）《地下城の怪物先生》周厚安驚險闖地下城。（殺戮天使電影提供）

周厚安（左）、夏朧在《地下城の怪物先生》被迫組隊。（殺戮天使電影提供）周厚安（左）、夏朧在《地下城の怪物先生》被迫組隊。（殺戮天使電影提供）

前導預告中，在這座危機四伏的地下城，神祕的「怪物先生」聲音猛然響起宣告規則，這裡不只是迷宮，它會吸收你的憤怒、恐懼，甚至體內潛藏的怪物DNA，「獵殺怪物，累積積分，才能活著離開。」瞬間引爆生死遊戲。由夏朧飾演的Lily、周厚安飾演的Ian，以及楊一展飾演的Vince被迫組隊，在黑暗迷宮中對抗未知怪物，預告中更首度曝光楊一展、周厚安逐步「黑化變異」的瞬間，緊張指數全面飆升。3人一邊尋找寶物、一邊躲避怪物追擊，近身肉搏、極限逃亡接連上演，毫無喘息空間。隨著關卡層層推進，危機全面升級，「活著離開」成為唯一目標，誰能撐到最後，讓人屏息以待。

《地下城の怪物先生》周厚安近身肉搏怪物。（殺戮天使電影提供）《地下城の怪物先生》周厚安近身肉搏怪物。（殺戮天使電影提供）

楊一展首度擔任監製與主演雙重身分參與電影，不僅幾乎全程待在拍攝現場協助劇組，更親力親為，親自與導演出席會議洽談電影發行合作。楊一展分享：「都是用學習的心態在做這些事情，我只是多參與這個案子，希望能把故事的厚度再加強一些。」談到幕後工作的樂趣，他也直言：「可以把天馬行空的想法變成有深度、有厚度，同時還要顧及商業性，找到那個balance其實非常困難，但這個過程我非常enjoy！」夏朧則分享，雖然與楊一展對手戲不多，但在片場仍能感受到他作為監製的強大存在感，「他對整體節奏與細節都非常要求，讓整個劇組更有方向。」

周厚安（右）、夏朧在《地下城の怪物先生》闖地下城對抗怪物極限逃亡。（殺戮天使電影提供）周厚安（右）、夏朧在《地下城の怪物先生》闖地下城對抗怪物極限逃亡。（殺戮天使電影提供）

電影概念源自導演過往的短片《Mr. Monster》，楊一展透露與導演合作《獵夢特工》後，私下經常互丟想法，兩人常聊量子力學、UFO等話題，意外激盪出「怪物先生」的起點。楊一展表示：「短片的概念其實是在講，最親近的人，反而最容易傷害彼此；人在無法掌控情緒時，就像變成怪物。」這樣的設定讓他深受吸引，也進一步延伸出核心命題，「我們從哪裡來？來了之後要做什麼？用上帝視角去看，每一關其實都是人生的縮影。」因此決定以遊戲化形式包裝，讓觀眾在刺激之外，也能產生情感共鳴。

楊一展憑藉著《地下城の怪物先生》首挑監製，同時擔任主演。（殺戮天使電影提供）楊一展憑藉著《地下城の怪物先生》首挑監製，同時擔任主演。（殺戮天使電影提供）

融合生存遊戲、怪物元素與人性探討，《地下城の怪物先生》以少見類型切入台灣電影市場，從預告曝光就成功掀起話題。《地下城の怪物先生》5月22日在台上映。

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