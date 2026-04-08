朱宇謀怒撇渣男指控 林倪安再反擊「說謊、不肯道歉」：將讓更多女星出面

今日林倪安才開記者會發聲，稍早，朱宇謀也透過經紀人發出聲明，對此，林倪安再透過經紀人及律師反擊。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，指控對方是私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴、酒駕及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，今（8）日林倪安才開記者會發聲，稍早，朱宇謀也透過經紀人發出聲明，強調林倪安的指控嚴重扭曲事實、斷章取義，對此，林倪安也透過經紀人及律師反擊。

朱宇謀稍早發聲明，全盤否認林倪安控訴，並說林倪安口中很多朱宇謀涉及多項違法行為，卻完全未提出任何具體證據，「純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。」並對林倪安提出刑事告訴，也將對所有影響朱宇謀名譽的不實、虛構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。

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對此，林倪安的律師表示，林倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。經紀人也怒斥朱宇謀說謊、不肯道歉，「我們將讓更多受害者女星出面提告並召開記者會。」

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