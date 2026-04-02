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娛樂 最新消息

緣分！北流換人掌舵 前後任董事長都和這玉女歌手有關係

〔記者陳慧玲／台北報導〕台北流行音樂中心董事長黃韻玲6年任期屆滿，昨（1日）交棒給新任董事長梁序倫，他之前是擔任北流的執行長，新任執行長則為鄧乃慈。黃韻玲和梁序倫在北流共事期間推動很多音樂活動，去年更統計有93萬人次到訪北流，帶動南港區域發展、創造在地產值超過7億元，而其實過去黃韻玲和梁序倫也早有音樂上的合作，曾為玉女歌手藍立平寫歌。

蔣萬安市長（中）與北流新舊任董事長黃韻玲（左）和梁序倫交接印信。（北流提供）蔣萬安市長（中）與北流新舊任董事長黃韻玲（左）和梁序倫交接印信。（北流提供）

北流前董事長黃韻玲完成階段性任務卸任，感性表示：「因為音樂，我一路走到今天。如何讓下個世代愛音樂的年輕人，走得更順一點、更有機會被看見，也更有勇氣走進這個產業，是我常常在思考的事情。北流不只是現在，更是最『靠近未來的地方』，在新團隊的帶領下，它一定會繼續長大，好事也會繼續發生。無論在哪裡，我一定都會繼續支持著北流，這個大家用盡心血及愛耕耘的地方。」

玉女歌手藍立平只出幾張專輯就淡出歌壇。（翻攝自KKBOX）玉女歌手藍立平只出幾張專輯就淡出歌壇。（翻攝自KKBOX）

黃韻玲充滿創作才華，早年還和梁序倫共同幫玉女歌手藍立平寫過《親親的》，收錄在藍立平的《紙月亮》專輯裡，梁序倫作詞、黃韻玲作曲，藍立平曾和齊秦合唱過《鬥魚》，聲音清亮，可惜只推出幾張專輯就淡出歌壇，這次梁序倫接棒黃韻玲成為北流新任董事長，也讓過去雙方在音樂上的合作再次被翻出。

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