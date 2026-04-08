KIMIKO不藏私 分享保護幸福婚姻4秘訣

KIMIKO（右）和老公王家玄享受甜蜜的夫妻生活。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君2020年與大學教授王家玄結婚，2人走過5年多婚姻，坦言2人相處有一條原則：「沒做事的那個，請閉嘴；誰煮飯，誰就是主廚。」

KK認為沒下廚的人，最重要的任務就是負責真心誇獎；誰洗衣服，誰就是藝術總監；沒動手的那個，就不要站在旁邊開責任檢討會。她認為在保護婚姻裡很珍貴的東西，就是「願意投入的心」，她自己看隊友，大概有以下4原則：

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一、找老公，不是找「叫得動的」，是找「不用叫的」，真正適合一起生活的人，不是你開口才啟動，而是他本來就知道，自己也是這個家的其中一份子。

二、交往時最該看的，不是嘴甜不甜，是會不會行動，家事一旦被說成「幫忙」，將來就很容易被做成恩情。

三、真正讓人有幸福感的，不是有做，是有好好收尾，把東西從一個地方移到另一個地方，不叫會做家事；會收尾，才是真正的生活能力。

四、成熟的伴侶，不會一做事就邀功，生活習慣不是單次表演，會做、願意做、做完不討拍，這種男人最珍貴。

KIMIKO透露她理想的夫妻相處方式，從來不比誰做得多，更在意的是：「誰都不讓對方孤軍奮戰，婚姻裡，誇獎要到位，分工要清楚，沒做的人，少出意見，有做的人，必須被看見，這樣過日子才會長長久久。」

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