被爆逼藝人交出社交網站密碼 香港TVB發聲回應

港星郭柏妍外型甜美，出道以來擄獲不少死忠粉絲目光。（翻攝自郭柏妍IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港娛樂圈驚爆電視台控管旗下藝人內幕，傳聞TVB為嚴管旗下藝人社交網路，強制旗下藝人將IG、臉書、小紅書等社交平台的帳號密碼交由公司「中央管轄」，對此，TVB火速發聲回應。

TVB在7日晚間發出聲明，內容如下：

就近日個別媒體有關電視廣播有限公司（下稱「本公司」）藝員社交平台合作安排的報道，本公司現作出澄清。

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本公司一向尊重旗下藝員的個人私隱、合法權益及專業發展需要，並一直按照現行法律法規及既定內部程序，處理與藝員合作相關的行政及營運安排。

有關報道將本公司與藝員之間就社交平台合作及相關安排，描述為本公司強制所有藝人交出個人社交平台帳號，以作中央管轄，有關說法並不準確，亦未能反映實際情況。

公司與藝員之間就社交平台事宜的溝通，主要涉及節目宣傳、內容協作、廣告合作及相關營運安排，並一直以合法合規及互相尊重為前提。

本公司對任何失實或足以引起公眾誤解的報道表示關注，並保留一切權利。

TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示：「公司與藝員之間的溝通，主要是就社交媒體合作方式進行工作層面的交流。我們希望就外界因個別報道而產生的誤解作出澄清。」

根據香港最新一期《東周刊》獨家爆料TVB為嚴管旗下藝人的社交網路，進而推出激進「辣招」，強制旗下藝人將IG、臉書、小紅書等社交平台的帳號密碼交由公司「中央管轄」，但有4藝人群起反抗，引起極大風暴。

據報導，港星郭柏妍、游嘉欣因拒絕配合，隨即被踢出節目《魔音女團》，張振朗和戴祖儀則稱寧可失去工作也要「抗旨」。

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