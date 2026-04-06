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娛樂 最新消息

林芯儀健美比賽日本獲獎後台灣再出賽 經期提前身體出狀況

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾在選秀節目第三屆《超級星光大道》獲得亞軍的歌手林芯儀，近年來投入健美領域多次出現好成績，3月初與來自全球48位PRO冠軍職業選手同場競技，最後勇奪第七名佳績；近日她則在台灣參加2026 IFBB PRO台灣職業賽，雖遇到經期提前、心悸等問題，最後還是努力拿下第四名。

林芯儀出賽前，身體出現一些狀況。（翻攝自IG）林芯儀出賽前，身體出現一些狀況。（翻攝自IG）

林芯儀談到：「這次台灣的職業賽也有進first call out，也很謝謝這次的努力之下，前進到第四名次。」她並提到：「其實我這次身心狀態不好，也遇到了之前沒遇過的難題:突然經期提前、心悸、各種情緒爆發，很多人說今年是火馬年，真的會遇到情緒問題，不是對人，而是平常覺得稀鬆平常的瑣事，在今年都容易放大。」

出賽前，林芯儀身邊關心她的朋友都說不要給自己太大的壓力，她則說：「我真的要說我沒有任何上台的壓力，我的飲食很正常不用節食，訓練已然成習慣。只是因為我太有目標了，我真的、真的很喜歡fit model項目，而且我給自己有限的時間去完成我心目中的目標，無論是想打擊我、還是不看好我，還是留言不用負責任..等等都沒關係，我都不受任何動搖，除了我放棄自己之外。」

林芯儀努力拚賽，最後拿到獎牌。（翻攝自IG）林芯儀努力拚賽，最後拿到獎牌。（翻攝自IG）

最後林芯儀也談到：「在上台之前，我就已經知道自己並沒有準備好站到想要的位置，我知道我還是盡力的將日本賽後到台灣的一個月時間，所有的練習好好的放到這次台灣賽的舞台上，我盡力了。但我還是希望能給自己時間調整好，也很希望你們能繼續看著我成長。」網友則紛紛向她說恭喜，也為她打氣。

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