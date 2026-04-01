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「超跑網紅」劭凱宏閃兵被捕影像曝 曾與網紅蕾菈拍片吸7百萬流量

「超跑網紅」劭凱宏涉閃兵，被警方拘提到案。（記者陸運鋒攝）「超跑網紅」劭凱宏涉閃兵，被警方拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警偵辦「閃兵案」今執行第4波掃蕩，已將此次9名閃兵役男全數拘提到案，包括男星王子邱勝翊，還有「超跑網紅」劭凱宏，劭曾在5年前與網紅蕾菈，拍攝以「R8渣男來我家做打掃運動！他說要送我跑車？！」為標題的YouTube影片，迄今已吸引近7百萬人次觀看。

劭凱宏5年前與網紅蕾菈拍攝的YouTube影片，迄今已吸引近7百萬人次觀看。（翻攝自YouTube）劭凱宏5年前與網紅蕾菈拍攝的YouTube影片，迄今已吸引近7百萬人次觀看。（翻攝自YouTube）

據知，劭的社群臉書擁有1.3萬人追蹤，IG則有4.8萬人追蹤，除了曬出自己結實的身材外，還分享了許多與超跑、豪車及重機的合照，從他的日常生活中，看似經濟狀況相當優渥。

而劭凱宏也接受過媒體採訪，其中一次是因為台北市信義區松壽路夜店林立，聚集許多名車違停，當時該處被封為「超跑巷」，吸引大批民眾前來拍照圍觀，他分析因超跑的車很低，就算有抬舉系統，一般停車場也很難下得去，所以都是停在視線看得到的範圍。

另一次則是劭凱宏多年前在台北市街頭，看見一起計程車運將與乘客互毆事件，他上前嚇阻防止衝突擴大，也因此被封為「正義哥」，但如今涉入閃兵案被逮，也是始料未及。

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