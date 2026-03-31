陳妍希驚傳「跟腱斷裂」急動刀！包裹厚紗布傷勢曝光

陳妍希分享受傷照。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳妍希今（31日）在社群曬出腳部包裹厚重紗布的照片，甚至還動了手術，嚇壞大批粉絲。雖然傷勢看起來不輕，但她依舊超樂觀，開玩笑說趁這段時間要來「練新英雄」。

陳妍希在微博向粉絲報平安，語氣充滿歉意：「親愛的家人們，很抱歉我又受傷了，但請別太擔心，我會好好養傷的，也是時候練新英雄了。希望大家都身體健康。」沒想到隨後工作室發出的聲明，才揭露這次意外其實相當驚險。

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陳妍希進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」。（翻攝自微博）

根據工作室聲明，陳妍希是在昨日進行運動訓練時不慎發生意外，導致「跟腱斷裂」。工作室第一時間陪同前往醫療機構，目前已順利完成手術。醫生叮嚀現階段必須嚴格靜養、減少活動，並配合後續的復健調理。

由於傷勢突如其來，陳妍希近期的公開活動、行程通告及錄製計畫都受到影響。工作室表示：「經工作室與藝人團隊慎重商議，決定暫停或調整近期部分已排定的公開活動。」目前正逐一與各合作方溝通協調，希望能全力降低意外帶來的衝擊，也請各界給予理解。

看到陳妍希受傷還不忘幽默提「練新英雄」，粉絲紛紛留言打氣：「跟腱斷裂很痛耶，要好好休養」、「別再練英雄了，先練好腳傷吧！」工作室也呼籲大家不必過度擔心：「目前藝人狀態平穩，我們會密切關注傷情恢復進展。也懇請各位粉絲朋友給予藝人足夠的休息空間。」

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