18億播放卻0收入 《跳樓機》利比怒喊：不排除退圈

中國歌手「LBI」利比憑藉歌曲《跳樓機》在網路爆紅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國歌手「LBI」利比憑藉歌曲《跳樓機》在網路爆紅，洗腦旋律席捲各大平台，幾乎人人都能哼上一段。然而今（31）日他卻突然開撕公司，控訴環球音樂侵權、欠款，甚至揚言「退出音樂圈」，震撼粉絲。

利比凌晨在社群發文，點名中國環球音樂，痛批對方涉及未經授權侵占歌曲版權、合約不公以及拖欠收益等問題。他指出，公司在未取得同意的情況下，逕自宣稱擁有歌曲母帶權，甚至要求他遵守保密協議，限制對外發聲。

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不只如此，利比還爆料，上海巡演期間所聘用的保全人員出現失職情況，導致粉絲受傷，但公司卻未妥善處理與負責，讓他相當失望。

利比開撕中國環球音樂，甚至揚言退出音樂圈。（翻攝自微博）

最引發關注的是收益分配問題。利比透露，EP《此時，此刻》製作費全由自己掏腰包，卻至今未獲得任何分潤。據估算，《跳樓機》全球播放量已突破18億次，短短5個月版權收益高達約4000萬人民幣（約新台幣2億元），但他卻「一毛都沒拿到」。

此外，他更指控環球音樂試圖強迫他簽署供應商承諾書及保密協議，要求不得對外發聲，否則須賠償高額違約金。

面對一連串爭議，利比情緒激動表示：「我本分做音樂，換來的卻是資本把人當傻子？」更痛批外界被誤導，以為他是環球旗下藝人，直言獨立音樂人的權益與尊嚴被踐踏，甚至無奈喊出：「如果連基本權利都守不住，我的東西，還是我的東西嗎？」

截至目前為止，中國環球音樂尚未對此做出回應。

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