58歲席琳狄翁9月重返舞台 巴黎鐵塔亮燈打氣

很多人不知道，席琳狄翁第一張專輯是法文歌。（法新社、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕法裔加拿大樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）今（台灣時間31日凌晨）宣告重返舞台，第一站就選在巴黎！這也是她繼巴黎奧運擔任開幕演唱嘉賓以來，再次重返巴黎開唱。她宣布回歸的消息，令全球歌迷振奮不已，巴黎知名地標艾菲爾鐵塔還特地點燈為她打氣。

席琳狄翁台灣時間今天凌晨宣布正式復出歌壇。（法新社、翻攝自IG）

很多人不知道，席琳狄翁是唱法文歌出道，1980年步入法語樂壇，次年發行第一首個人法語單曲《這只是一個夢》（Ce n'était qu'un rêve），一直到1990年才正式跨足英語樂壇。

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2022年，席琳狄翁因罹患僵硬人症候群（SPS），導致嚴重肌肉痙攣、無法唱歌，最終不得不取消世界巡迴演唱會，並暫停演藝事業。她特地選在自己58歲生日這天宣告復出，別具意義。

席琳狄翁宣布回歸，巴黎知名地標艾菲爾鐵塔特地點燈為她打氣。（法新社）

演唱會將從9月12日至10月14日在巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Défense Arena）舉行，共計10場，門票將於4月7日開售。據法新社報導，席琳迪翁此次復出有特別和保險公司簽訂一系列協議來確保演出順利進行，包括演出場次限制和演出期間都要接受定期體檢，必要時，不排除會要求她必須坐在椅子上表演。

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