73歲楊烈東京開唱 日本女婿對上超級天王被爆「神仙打架」

楊烈將至日本東京舉辦個唱。（印太戰略智庫提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「金鐘歌王」楊烈將至日本開唱，他邀請到日本昭和演歌傳奇、79歲的重量級歌王千昌夫擔任特別嘉賓，兩位歌王的舞台演出，被歌迷盛讚根本「神仙打架」，盼為台日音樂交流留下深刻的印記。

楊烈2026「自由之地」世界巡迴演唱會迎來最受矚目的海外首站，4月12日在日本浦安市文化會館隆重登場。本次演出不僅延續「自由之地」的精神，更促成了台日演藝圈的夢幻組合，力邀昭和傳奇千昌夫助陣。

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千昌夫是日本演歌最具代表性的巨擘。（印太戰略智庫提供）

千昌夫作為日本演歌最具代表性的巨擘，自1960年代出道以來，憑藉《星夜的離別》奠定國民歌手地位。1977年推出的《北國之春》更橫掃全亞洲，在台灣翻唱為國語版《榕樹下》，從文夏到鄧麗君，幾乎每位華語樂壇巨星都曾傳唱，成為台灣跨世代、跨語言影響最深的「離鄉情歌」。

對於能與偶像同台，楊烈表示，自己從小就是千昌夫的粉絲，學生時代舞會上必放的《星夜的離別》至今仍令他印象深刻，這次真的是圓夢之旅。他透露，未來更希望能爭取翻唱千昌夫的新作，將更多優秀的日本音樂帶回台灣。

身為日本女婿，楊烈時常往返台日，這卻是他首度帶著「推廣台灣文化」的使命赴日開唱，讓他倍感光榮。他表示，期待這場演唱會，成為台日友誼的音樂見證。

至於巡演固定嘉賓、台語女歌手鍾綺也將同台獻唱。提及日本行，鍾綺笑說媽媽得知消息後，興奮地強力推薦她嘗試日式裸湯，但性格害羞，且有些微社恐的她直呼：「真的沒辦法在公眾面前展現身材啦！」

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