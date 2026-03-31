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娛樂 電影

姚淳耀化身「地下閻王」狠到笑著看人受刑！拷問室即興氣場全開

〔記者許世穎／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》即將於Hami Video獨家上線，金鐘戲王姚淳耀飾演警備總司令部上校白朝陽，被形容為劇中「地下閻王」，甚至能在對方受盡折磨時面帶笑容，冷血程度令人毛骨悚然，他直言角色最令人不寒而慄之處在於：「對他人的痛苦沒有感覺。」

姚淳耀在《搜查瑠公圳》（左二後）的刑求場面令人不寒而慄。（Hami Video提供）姚淳耀在《搜查瑠公圳》（左二後）的刑求場面令人不寒而慄。（Hami Video提供）

該片以台灣戒嚴時期首宗離奇女分屍命案為背景，結合懸疑推理與時代氛圍，掀起觀眾對人性與權力的深層思考，姚淳耀再度挑戰極端反派，為角色做足準備，延續自己慣用的Excel表格分析角色，將人物線索與行動逐一拆解。

姚淳耀透露，前期閱讀大量描寫戒嚴時代與警總歷史的書籍，甚至從影像作品如《香蕉天堂》中感受當代氛圍，更曾讀到形容特務「像嗜血野獸」的描述，深受震撼，「希望把那種感受放在心裡，透過表演傳遞給觀眾。」

談到詮釋這樣殘酷角色，姚淳耀認為白朝陽並非單純的「惡」，而是將「達成目的」推向極致的人，「當一個人非常想得到某樣東西時，願意犧牲什麼，其實跟每個人都一樣。」

姚淳耀（左）在《搜查瑠公圳》與朱軒洋（中）對峙，場面令人緊張。（Hami Video提供）姚淳耀（左）在《搜查瑠公圳》與朱軒洋（中）對峙，場面令人緊張。（Hami Video提供）

他更分享印象最深的一場戲，是與張世在拷問室的對戲，他當下即興坐上原本給受刑者的椅子，宛如宣示權力的「王座」，瞬間將角色的壓迫氣場推到極限，姚淳耀表示：「那張椅子就像他的王座，在那空間就有完全的掌控，不管我在哪我就是有絕對的權力！」

《搜查瑠公圳》即將於4月2日登上Hami Video，平台同步推出「最強獨家華語片單」，包括聚焦台灣民主與國際局勢的紀錄片《看不見的國家》；由許光漢主演的愛情電影《他年她日》；李沐、振永、宋柏緯主演《那張照片裡的我們》則以1977年台灣「中壢事件」為背景，透過一段青春愛情故事，映照時代動盪與社會變遷；從紀錄片、愛情到時代劇一次網羅、陸續上架，全面引爆4月華語電影觀影熱潮。

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