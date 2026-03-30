李小龍遺孀西雅圖罕現身  81歲一舉動曝健康隱憂

李小龍遺孀琳達近日在美國西雅圖罕見露面，與一群李小龍粉絲溫馨相聚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故香港武打巨星李小龍遺孀琳達（Linda Emery）近日在美國西雅圖罕見露面，與一群李小龍粉絲溫馨相聚，已經81歲的她優雅氣質和極佳健康狀況，引起熱烈討論。

在曝光影片中，琳達身穿亮黃色上衣，滿頭銀髮但髮量驚人，完全不像年過八旬長者。她與粉絲們圍坐在一張大圓桌旁喝茶，全程精神飽滿，談笑風生，有粉絲私下透露：「琳達五官和皮膚亦未見過多老態，舉手投足間盡顯從容優雅氣質。」

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琳達（右）精神很好，氣質優雅。（香港星島日報）





席間，琳達與李小龍粉絲們相談甚歡，臉上始終掛著溫暖笑容。不過，或許因為年紀漸長，她的聽力似乎有些許下滑，在粉絲熱情與她交談時，需要稍微靠近才能聽清楚她的說話。

琳達的人生充滿傳奇與悲劇色彩，1973年李小龍突然離世，年僅28歲的她必須獨力撫養8歲兒子李國豪和4歲女兒李香凝。然而，命運的殘酷考驗並未就此結束，20年後的1993年，兒子李國豪在拍攝電影《烏鴉》意外中槍身亡，「中年喪夫，晚年喪子」，琳達承受了人生中最沉重的2次打擊。

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