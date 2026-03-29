「雪山救狐狸」全網爆紅！首集成本竟才185元

「雪山救狐狸」影片在網路上爆紅。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近AI動畫片「雪山救狐狸」在網路上爆紅，後續還衍伸出許多劇情，連蔡依林都模仿，引發熱烈討論。不過原來第一集的成本僅40元人民幣（約台幣185元），不到200元就創造驚人效益。

男子用醬板鴨救了一隻狐狸，竟然引來殺身之禍。（翻攝自YouTube）

「雪山救狐狸」劇情講述，一名男子在雪山見到一隻病懨懨的白狐，將自己的「醬板鴨」送給了狐狸，某一天一名身著雪白上衣的女子上門，詢問「你可曾在雪山上救過一隻狐狸」，讓男子又驚又喜詢問：「你是那隻白狐？」沒想到白衣女子竟是「醬板鴨」，並將男子殺害，之後男子進入了不斷重生，嘗試各種方法，無奈最後都是死路一條。

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白衣女子詢問男子：「你可曾在雪山上救過一隻狐狸」。（翻攝自YouTube）

男子以為白衣女子是白狐來報恩。（翻攝自YouTube）

製作該影片的負責人艾林俊吉今年32歲，目前在貴陽某公司擔任新媒體主管，他接受中國《瀟湘晨報》訪問，透露初衷是想要推銷公司的「醬板鴨」，一名團隊成員看到一部狐狸報恩的AI影片，但因為內容與一般看到的報恩故事相同，都是救了狐狸之後、狐狸回來報恩，「劇情又很老套，就想能不能有反轉，有個同事就說，可不可以把野雞換成我們的醬板鴨，反轉就是醬板鴨回來復仇。」

結果第一集花了5小時製作，在2月底公開之後，影片爆紅，「第二天到公司的時候，打開後台一看。一晚上三、四千的讚，二十多萬的播放量，我們就驚呆了。」他透露，把很仔細的腳本投餵給AI之後，製作一支影片的成本大概為40元人民幣左右，第一集大約才花了近40元，後續的MV使用了將近100個素材，就花了100多人民幣。不過提到影片是走邵氏武俠風格，艾林俊吉也不諱言在製作過程中壓力也不小。

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