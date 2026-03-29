南韓「最頂人妻」關注浪浪超暖！天團成員也帶「兒子」現身了

〔記者張釔泠／台北報導〕由「財團法人流浪動物之家基金會」攜手「寵之寶動物醫院」共同策劃，於2026南港寵物展期間打造攤位Q201系列展攤活動，將於4月3日至6日於南港展覽館二館登場。此次更邀請寵浪大使TORO郭葦昀與「兒子」YTO投入公益，浪浪守護官金海莉接力登場，號召大眾關注流浪動物議題。

金海莉喜歡貓狗。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

TORO將於4月4日14:00至15:00現身會場，推出公益互動活動，當日凡現場認捐指定YTO寵物用品滿NT2,000，即可與TORO近距離握手並合影互動（限量100名），邀請粉絲一同把愛送給浪浪。TORO分享，過去對流浪動物議題多停留在「知道」，直到真正投入後才發現需要幫助的層面遠超想像，「需要的是關心，而這份關心應該被實際行動支持。」

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由TORO於2003年親手繪製的藍色鮪魚YTO，長年被粉絲視為「兒子」與應援象徵，他也透露未來規劃將更加多元，不僅延伸展覽與周邊公益合作，更不排除推出專屬歌曲，甚至跨界音樂創作。

TORO認為陪伴很重要。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

曾在Kpop女團出道的啦啦隊女神金海莉有「最頂人妻」稱號，將於4月5日14:00至15:00舉辦簽名會，現場凡捐款滿額即可獲得親簽限量海報，與粉絲近距離互動。談及此次參與，她坦言心情既開心又榮幸，「這不只是合作，更是一個把關心轉化為行動的機會。」她也希望透過自身影響力，讓更多人看見流浪動物的處境，進一步加入支持行列。

金海莉投入公益活動。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

實際接觸基金會後，金海莉對第一線照護的投入印象深刻，她表示，只要能讓更多人關注流浪動物、支持認養、減少棄養，就已經非常有意義。雖然目前在台灣沒有飼養寵物，但她坦言自己非常喜歡動物，「看到貓貓狗狗就會覺得很療癒」，無論貓派或狗派都一樣喜歡，期待未來有更多人一起加入，為毛孩打造更友善的生活環境。

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