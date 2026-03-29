自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

南韓「最頂人妻」關注浪浪超暖！天團成員也帶「兒子」現身了

〔記者張釔泠／台北報導〕由「財團法人流浪動物之家基金會」攜手「寵之寶動物醫院」共同策劃，於2026南港寵物展期間打造攤位Q201系列展攤活動，將於4月3日至6日於南港展覽館二館登場。此次更邀請寵浪大使TORO郭葦昀與「兒子」YTO投入公益，浪浪守護官金海莉接力登場，號召大眾關注流浪動物議題。

金海莉喜歡貓狗。（財團法人流浪動物之家基金會提供）金海莉喜歡貓狗。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

TORO將於4月4日14:00至15:00現身會場，推出公益互動活動，當日凡現場認捐指定YTO寵物用品滿NT2,000，即可與TORO近距離握手並合影互動（限量100名），邀請粉絲一同把愛送給浪浪。TORO分享，過去對流浪動物議題多停留在「知道」，直到真正投入後才發現需要幫助的層面遠超想像，「需要的是關心，而這份關心應該被實際行動支持。」

由TORO於2003年親手繪製的藍色鮪魚YTO，長年被粉絲視為「兒子」與應援象徵，他也透露未來規劃將更加多元，不僅延伸展覽與周邊公益合作，更不排除推出專屬歌曲，甚至跨界音樂創作。

TORO認為陪伴很重要。（財團法人流浪動物之家基金會提供）TORO認為陪伴很重要。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

曾在Kpop女團出道的啦啦隊女神金海莉有「最頂人妻」稱號，將於4月5日14:00至15:00舉辦簽名會，現場凡捐款滿額即可獲得親簽限量海報，與粉絲近距離互動。談及此次參與，她坦言心情既開心又榮幸，「這不只是合作，更是一個把關心轉化為行動的機會。」她也希望透過自身影響力，讓更多人看見流浪動物的處境，進一步加入支持行列。

金海莉投入公益活動。（財團法人流浪動物之家基金會提供）金海莉投入公益活動。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

實際接觸基金會後，金海莉對第一線照護的投入印象深刻，她表示，只要能讓更多人關注流浪動物、支持認養、減少棄養，就已經非常有意義。雖然目前在台灣沒有飼養寵物，但她坦言自己非常喜歡動物，「看到貓貓狗狗就會覺得很療癒」，無論貓派或狗派都一樣喜歡，期待未來有更多人一起加入，為毛孩打造更友善的生活環境。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中