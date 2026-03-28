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娛樂 最新消息

張凌赫《逐玉》帥出新高度 解鎖「武安侯」6 部入坑必追神劇

張凌赫入行6年必看的6部作品。（翻攝自網路）張凌赫入行6年必看的6部作品。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年全網都在為《逐玉》裡的「武安侯」謝征心動！張凌赫和田曦薇主演的古裝劇《逐玉》已強勢霸榜Netflix、愛奇藝超過兩週的冠軍，張凌赫更是憑藉「謝征」與「言正」的雙重魅力，成了熱門話題人物，圈粉無數。

張凌赫在《逐玉》中以「武安侯」一角帥出新高度。（翻攝自網路）張凌赫在《逐玉》中以「武安侯」一角帥出新高度。（翻攝自網路）

張凌赫不僅有190公分的身高，還有無死角的頂級神顏，如果你正被《逐玉》中那位既冷傲又深情的「武安侯」撩得欲罷不能，以下這6部入坑必看作品，將帶你全面領略張凌赫入行6年來的蛻變！

張凌赫（左）和田曦薇主演的古裝劇《逐玉》播出後大爆紅。（翻攝自網路）張凌赫（左）和田曦薇主演的古裝劇《逐玉》播出後大爆紅。（翻攝自網路）

1. 《逐玉》（2026）——飾演：謝征／言正

推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐

特色：2026年熱播的古裝新作，也是張凌赫「大爆」的關鍵作品。他在劇中飾演背負血海深仇的落難侯爺「武安侯」，與田曦薇飾演的殺豬女樊長玉展開一場「先婚後愛」的亂世情緣。他在「謝征」與「言正」兩種身份間的切換，讓人耳目一新，展現了他對於角色更成熟的控制力。

必看理由：張凌赫將謝征那種冷傲、破碎卻又充滿保護欲的「鐵血將軍」形象詮釋得淋漓盡致，與田曦薇的CP感爆棚，是他最具討論度的古裝代表作。

張凌赫和白鹿在《寧安如夢》的愛恨糾葛極具張力。（翻攝自網路）張凌赫和白鹿在《寧安如夢》的愛恨糾葛極具張力。（翻攝自網路）

2.《寧安如夢》（2023）——飾演：謝危

推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐

特色：張凌赫首次挑戰「瘋批腹黑」型的男主角。謝危表面是溫潤帝師，實則心機深沉、偏執癲狂，角色層次極其複雜。他將那種「想愛卻不敢愛」、「得不到就毀掉」的侵略性演繹得淋漓盡致，讓觀眾看到了他除了「帥」之外，更具爆發力的表演層次。

必看理由：劇中與白鹿的愛恨糾葛極具張力，特別是那些充滿侵略性的感情戲，兩人還傳出假戲真作，邊追劇還可以邊猜兩人是何時開始動了真情。

張凌赫在《蒼蘭訣》飾演的長珩仙君被網友視為「古裝美男」。（翻攝自網路）張凌赫在《蒼蘭訣》飾演的長珩仙君被網友視為「古裝美男」。（翻攝自網路）

3.《蒼蘭訣》（2022）—— 飾演：長珩 / 蕭潤

推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐

特色：這部是張凌赫真正打開知名度的作品，雖然男主角是王鶴棣，他只是男配角，但他飾演的長珩仙君清冷溫柔、心懷大義，是仙界公認的戰神，心繫小蘭花卻身不由己，他與女主角虞書欣的錯過與犧牲，也讓觀眾為他意難平。

推薦理由：張凌赫的長珩仙君古裝扮相與深情在此劇中完美展現，也是認識他「古裝美男」魅力的最佳起點。

張凌赫和趙今麥在《度華年》因為誤會與權謀相愛相殺。（翻攝自網路）張凌赫和趙今麥在《度華年》因為誤會與權謀相愛相殺。（翻攝自網路）

4. 《度華年》（2024）——飾演：裴文宣

推薦指數：⭐⭐⭐⭐

特色：改編自墨書白小說《長公主》，張凌赫飾演當朝首輔裴文宣。故事講述他與公主趙今麥前世做了二十年的夫妻，卻因為誤會與權謀相愛相殺，最後雙雙慘死。重活一世，從「相看兩厭」的怨偶，到聯手改寫命運、重修舊好，張凌赫將那種「表面雲淡風輕，內心瘋狂追妻」的情緒拿捏得非常到位。

必看理由：劇中深刻討論了溝通的重要性——「如果當年我們多說一句話，結果會不會不同？」適合喜歡細膩感情線與權謀並重的觀眾。

張凌赫在《愛你》飾演溫柔如玉的中醫師何蘇葉。（翻攝自網路）張凌赫在《愛你》飾演溫柔如玉的中醫師何蘇葉。（翻攝自網路）

5. 《愛你》（2025）——飾演：何蘇葉

推薦指數：⭐⭐⭐⭐

特色：張凌赫飾演的中醫師何蘇葉，性格如其名，像蘇葉一樣溫潤、治癒。碰到患有失眠症的女患者徐若晗，兩人從醫患關係出發，在一次次的問診、抓藥中，產生了細水長流的愛戀。劇中穿插了許多中醫藥理與養生細節，整部劇的調性非常安靜、平和，給人一種舒緩生活壓力的感覺。

必看理由： 少見的中醫題材時裝劇，張凌赫穿上中醫師白袍後的斯文氣質，加上說話時不疾不徐的語氣，完美詮釋了什麼叫「謙謙君子，溫潤如玉」。

張凌赫（右）與虞書欣繼《蒼蘭訣》後在《雲之羽》第二次合作。（翻攝自網路）張凌赫（右）與虞書欣繼《蒼蘭訣》後在《雲之羽》第二次合作。（翻攝自網路）

6.《雲之羽》（2023）——飾演：宮子羽

推薦指數：⭐⭐⭐⭐

特色：這是張凌赫與虞書欣繼《蒼蘭訣》後的第二次合作，他飾演的宮門執刃宮子羽，從「廢柴」成長為肩負重任的少主，劇情充滿懸念，不像傳統古裝劇一眼就能看出好壞。劇中每個人各懷鬼胎，觀眾在追劇時就像在玩古裝版「狼人殺」，不斷猜測誰才是真正的叛徒，反轉不斷。

必看理由：導演郭敬明極致的運鏡美學，將張凌赫的顏值拍到了新高度，劇中「狼人殺」般的懸疑反轉非常燒腦，也讓他的演技有所發揮。

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