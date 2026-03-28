吳宗憲共舞火辣Luxy Girls 驚遇2男衝上台露出「天鵝頭」鬧場

吳宗憲演唱會開場，火辣的「Luxy Girls」助陣伴舞。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲今、明兩天在台北國際會議中舉辦「臭男人」演唱會，開場火辣的「Luxy Girls」助陣伴舞，當吳宗憲唱到《小姐這是我的名片》時，卻有兩名男子衝上舞台露出「天鵝頭」狂甩，把Luxy Girls嚇到當場尖叫。

演唱會進行到一半，兩名男子衝上舞台露出「天鵝頭」狂甩，把Luxy Girls嚇到當場尖叫。（記者王文麟攝）

吳宗憲相隔8年開唱，包括康康、寶弟、Luxy Girls 、陳守恩等藝人都登台助陣，場面熱鬧。開場吳宗憲與「Luxy Girls」才唱沒多久，旗下藝人陳守恩及助理東東突然衝上台「鬧場」做效果，最後是靠吳宗憲現身護花，陳守恩也不好意思解釋：「憲哥的命令，我也沒辦法。」

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演唱會進行到一半，兩名男子衝上舞台露出「天鵝頭」狂甩，把Luxy Girls嚇到當場尖叫。（記者王文麟攝）

吳宗憲不忘誇讚愛徒，讚他的高音比「信樂團」的前主唱信還要高，隨後又虧「長得帥」沒有用，「以為長得帥，就擁有全世界，要是這樣，我就是世界首富。」隨後談及AI教父黃仁勳，「我南部的家，只跟黃仁勳差一條街，怎麼命運就差這麼多，我還要在台上搖屁股（賺錢）。」



吳宗憲今、明兩天在台北國際會議中舉辦「臭男人」演唱會。（記者王文麟攝）

康康隨後登台擔任嘉賓，一上台就說：「很少有特別來賓，唱得比主唱認真，剛剛幫我暖場的，怎麼突然不見了。」邀請陳守恩及東東一起互動。

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