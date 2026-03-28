星二代女星偷三明治被拘留10天！ 媒體人揭警方不放人原因

坂口杏里涉嫌偷竊。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本藝人坂口杏里近日再度捲入司法風波，引發社會關注。根據日媒報導，現年35歲的她於3月17日在東京八王子市一間便利商店，因涉嫌竊取一個價值約300日圓的三明治，當場遭警方以竊盜罪逮捕。由於這已是她第三度被警方帶走，消息曝光後迅速引發輿論譁然。

坂口杏里為已故女星坂口良子的女兒，早年以「星二代」身分進入演藝圈，曾受到外界矚目。然而，自2013年母親過世後，她的人生軌跡出現轉折，不僅於2016年宣布退出主流演藝圈，轉往成人產業發展，之後更歷經多段短暫婚姻，個人生活屢次成為媒體焦點。

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本案另一個引發討論的焦點，在於其拘留時間。截至3月27日，坂口杏里被捕已逾一週，仍未傳出獲釋消息。對此，有法律界人士指出，以涉案金額低且案情單純的竊盜案件而言，如此長時間的拘留並不常見。

此外，外界也關注此案曝光程度遠高於一般竊盜案件。有媒體從業人員分析，涉及名人的案件往往更容易被放大檢視，執法單位在處理相關事件時，可能傾向主動釋出訊息，以達到警示效果。

目前案件仍在調查階段，後續是否會進入起訴程序，或透過和解方式結案，仍有待觀察。事件發展也再度引起外界對名人行為、媒體報導與司法處理之間關係的關注。

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