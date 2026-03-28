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娛樂 最新消息

柯文哲稱清清白白 被譏諷要怪這3人

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市前市長柯文哲涉京華城容積率收賄等案，台北地方法院26日判柯17年徒刑、褫奪公權6年，他隨即召開記者會痛批司法不公，更遷怒總統賴清德聲稱不會屈服。

宣判當天下午，陸續有近百位柯文哲支持者「小草」，現身台北地院外意見表達區。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出其中一名小草嗆民進黨影片，旁邊還有小草秀出身上刺青「KP清清白白」。

對此，律師林智群27日晚間在臉書發文說：「阿伯（指柯文哲）一直說他清清白白，如果他的案件體質這麼好，卻被法院判17年，他第一個應該怪的是3個律師才對啊！」

而柯文哲律師陸正義針對判決，表示遺憾法院對起訴書照單全收，強調沒有任何政治獻金被柯文哲挪做私用，「一個7點半上班搭公車、通勤搭U-BIKE之人，怎麼會成為起訴書中侵吞6000多萬的貪婪之人？」

對於陸正義說，林智群反問：「搭什麼交通工具上班，跟『會不會侵占6000萬元』有什麼關係？」他說幾點上車、搭什麼交通工具通勤上班，這些因素「跟會不會侵占6000萬元有什麼關係？」民眾黨主席黃國昌曾稱：「相信阿伯的清廉，因為他吃飯吃很快。」林智群嘆說：「一樣都是神草邏輯。」

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