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娛樂 電視

建商大老婚禮出包！「新娘變前妻」2女搶嫁開撕 新郎傻眼：我嚇到

李沛綾（右）、潘奕如（左）在《豆腐媽媽》搶著嫁吳皓昇（中）。（民視提供）李沛綾（右）、潘奕如（左）在《豆腐媽媽》搶著嫁吳皓昇（中）。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳皓昇在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演建商大老，角色「王正豪」原本決定迎娶潘奕如，沒想到在新娘休息室裡，當新娘轉身的瞬間，竟赫然發現眼前的人不是淑芳，而是前妻李沛綾，超反轉劇情堪比經典電影《新娘不是我》，讓人完全猜不到走向。

吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》二婚，新娘竟變前妻李沛綾（右）。（民視提供）吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》二婚，新娘竟變前妻李沛綾（右）。（民視提供）

潘奕如在《豆腐媽媽》結婚被調包，上演「新娘不是我」的情況。（民視提供）潘奕如在《豆腐媽媽》結婚被調包，上演「新娘不是我」的情況。（民視提供）

李沛綾笑說：「我們看到劇本的時候真的傻眼，完全沒想到會這樣發展，編劇太厲害了。」她心分享，劇中角色雖然已是媽媽，卻能「二度披上美美婚紗」，讓她直呼既感動又感恩，更笑稱這段根本是《新娘不是我》的翻版。談到與吳皓昇的對手戲，她直言兩人幾乎場場對嗆，不是吵架就是情緒爆發，反而很過癮，「而且大多一次到位，很少NG，跟專業演員對戲真的很爽快」。

李沛綾（右）在《豆腐媽媽》出奧步，把前夫吳皓昇（左）二婚的新娘調包，變成自己。（民視提供）李沛綾（右）在《豆腐媽媽》出奧步，把前夫吳皓昇（左）二婚的新娘調包，變成自己。（民視提供）

李沛綾（右）在《豆腐媽媽》出奧步，把前夫吳皓昇（左）二婚的新娘調包，變成自己。（民視提供）李沛綾（右）在《豆腐媽媽》出奧步，把前夫吳皓昇（左）二婚的新娘調包，變成自己。（民視提供）

潘奕如則為即將到來的「新娘二選一」橋段賣關子，她笑說：「婚禮大戲真的很精彩，到底新娘會不會換人做做看？我會好好守住淑芳（角色）這一刻，希望大家一起看下去。」語氣中藏不住緊張與期待。

李沛綾在《豆腐媽媽》調包新娘。（民視提供）李沛綾在《豆腐媽媽》調包新娘。（民視提供）

潘奕如在《豆腐媽媽》結婚被調包，上演「新娘不是我」的情況。（民視提供）潘奕如在《豆腐媽媽》結婚被調包，上演「新娘不是我」的情況。（民視提供）

身為風暴核心的吳皓昇也透露，每次拿到劇本都被劇情震撼，「這次真的完全猜不到，連我自己都嚇一跳」，笑說拍攝當天情緒張力超大，現場氣氛一度緊繃到不行，但也因此激發出更真實的演出火花。他表示：「能參與這樣節奏緊湊、情感濃烈的作品很幸福，後面還有更多精彩反轉，絕對會讓觀眾看到停不下來。」

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