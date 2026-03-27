92歲台語片紅星「蚊帳西施」白蝶離世 周遊心碎憶最後聚會

白蝶的家屬低調舉辦告別式。（李朝永提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕92歲資深台語片女星白蝶在睡夢中安詳辭世。家屬今（27日）低調辦後事，現場簡陋程度讓趕來祭拜的製作人周遊、李朝永夫妻當場看了不捨落淚，周遊甚至還喊：「我好難過啊。」

周遊（中）在聚會中與敏芳（左起）、張敏、王滿嬌、白蝶合影。（李朝永提供）

周遊回憶，白蝶活躍於明星獅子會、合唱團及「三三姐妹會」，4月13日大家才剛聚會，送白蝶回家後還有互相傳訊息，隔天也還有已讀，但再隔一天就再也沒有讀了，不僅電話沒接，連約好的聚會也失聯。最後是常接送的Uber司機17日發現獨居的白蝶已在家中離世。

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周遊感慨提到，白蝶平常身體很好、很健康，在聚會上也常跟著大家又唱又跳，對於好姐妹傳出噩耗，她說：「怎麼會…真的很難過。」加上看到三三姐妹會的合照中，已有2個姐妹離世，令她直喊：「太感慨。」

白蝶的家屬低調舉辦告別式。（李朝永提供）

李朝永提到，家屬說想低調，不辦家察及公察，就連詢問告別式日期，不講就是不講，最後才說是今天，他和周遊便立刻通知三三姐妹會及獅子會的好友。眾人趕到靈堂時，發現現場竟然只有一張桌子，連祭品和布置都沒有。周遊感嘆人要有尊嚴：「我們人老了，真的連畜生都不如，我家狗有點毛病就趕快去醫院，剛剛還送去洗牙齒。」她和李朝永不忍老友走得如此冷清，立刻號召大家買花、張羅祭品，把靈堂布置起來。

為了讓愛唱歌的白蝶不孤單，眾人在靈堂前合唱她最愛的《思念的人》、《風吹的願望》，大家抱頭痛哭。李朝永直言，白蝶雖然92歲但身體一向健康，死因應是自然老死。周遊更透露，當初創辦獅子會就是希望老藝人有事做、活得開心，對白蝶等七位資深藝人完全不收費。

白蝶有「蚊帳西施」稱號。（李朝永提供）

白蝶活躍於1950年代後期至1960年代初期，由於其外型或演出風格，在當時的影評或報章雜誌中，曾被賦予「蚊帳西施」稱號。她最廣為人知的作品是1957年的台語電影《呂洞賓三戲白牡丹》，片中飾演女主角「白牡丹」，與男星林楓領銜主演。這部戲改編自民間傳說，在當時的台語片市場中屬於相當受歡迎的題材，也讓白蝶在影壇留下了姓名。

白蝶在《呂洞賓三戲白牡丹》，飾演女主角「白牡丹」。（李朝永提供）

在台語片初期，許多演員出身自歌仔戲班或劇團，白蝶也不例外，她在銀幕上多以古裝美艷或苦情女子的形象出現，當時的台語片時常帶有濃厚的民間故事色彩，她的外型與氣質在詮釋「白牡丹」這類具備靈氣與悲劇色彩的角色時相當契合。

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