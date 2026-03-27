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娛樂 最新消息

史無前例！麋先生打造全帳篷馬戲團 網驚：雞皮疙瘩

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生才完成北高巨蛋的演唱會，他們驚喜宣布打造「全帳篷」式馬戲團演唱會，從零開始構築專屬場域，把演唱會推向全新境界，再寫樂團里程碑。

麋先生打造全新沉浸式演唱會。（相信音樂提供）麋先生打造全新沉浸式演唱會。（相信音樂提供）

麋先生5月1日、2日、3日及5月9日、10日，在高雄輕軌夢時代站旁舉辦「大誠保經 x 麋先生 MIXER《大馬戲團 CircUs Max》2026馬戲團運動嘉年華」，延續《馬戲團運動 CircUs》以「馬戲團」為核心的創作概念。

麋先生攜手專業團隊FOCASA馬戲團跨界合作，將想像全面實體化。在戶外劃地打造完整的馬戲團場域，從舞台設計、觀眾席配置到整體動線全面重構。團員直言：「這真的是一個創舉，所有事情都是第一次發生。」從場地選址、腹地規劃到長時間搭建，每個環節都是全新挑戰，「不像過去可以延續經驗，這次全部都要重新開始。」

消息一出，立即在網路引發熱烈討論，歌迷紛紛驚呼：「真的蓋一座馬戲團太誇張」、只有麋先生能超越麋先生」、「太不可思議，光想就起雞皮疙瘩」。

談及這個大膽計畫的起點，團員透露，早在確立「馬戲團」主題之初，就曾在會議中拋出「最終站乾脆自己蓋一座馬戲團」的構想，當時聽來天馬行空，如今卻一步步實現。主唱聖皓表示：「因為沒有人做過，一切都是未知，反而覺得很好玩。」

為了更貼近馬戲元素，麋先生先前更親自走進FOCASA馬戲團觀賞演出，近距離感受馬戲魅力。團員們直呼：「很震撼！一走進去就像進入一個童趣又奇幻的世界。」

麋先生希望把當時感受到的奇幻氛圍放大，結合音樂演出，打造前所未有的沉浸式體驗。至於最終呈現形式，團員則賣關子笑說：「不能講太多，一定要到現場看，這是這次最神秘的部分！」為演出增添更多想像與期待。

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