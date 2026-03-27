自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

看到盲鰻秒沒胃口 《黑白大廚》美籍名廚當場崩潰

〔記者鍾志均／綜合報導〕BBC Earth最新紀錄片《愛德華李與柳秀榮：海鮮狂熱》由《黑白大廚》韓裔美籍名廚愛德華李（Edward Lee），搭檔「K-Food傳教士」柳秀榮，兩人走遍韓國探索各地海鮮文化。

愛德華李（右）與柳秀榮（左）即興PK，無預警上演黑白料理擂台。（MyVideo提供）愛德華李（右）與柳秀榮（左）即興PK，無預警上演黑白料理擂台。（MyVideo提供）

節目首集就出現有趣的「文化衝擊」，愛德華李看到整盤帶骨魚料理直呼不習慣，「美國人真的很怕魚刺！」柳秀榮當場親自示範用筷子挑刺技巧，笑說：「我平常都幫老婆跟女兒做這種服務。」讓愛德華李看了嘖嘖稱奇。

首站來到釜山，卻在此吃到道地北韓風味料理。兩人走訪色彩繽紛的甘川洞文化村，探訪當年從北韓逃難至此的居民，聽著老爺爺回憶戰亂時搭船南下的故事，也揭開釜山「小麥冷麵」誕生的歷史背景。

愛德華李（右）搭檔男星柳秀榮（左）走訪南韓品嚐在地海味美食。（MyVideo提供）愛德華李（右）搭檔男星柳秀榮（左）走訪南韓品嚐在地海味美食。（MyVideo提供）

緊接著兩人挑戰釜山著名的「盲鰻一條街」，面對外型詭異、全身黏液的盲鰻，愛德華李瞬間失去食慾，直呼「我本來很餓，現在完全沒胃口了。」

除了獵奇美食，兩人直接出海捕魚上演「釣魚PK秀」，更在蒐羅牡蠣、海帶、琵琶魚等漁獲後，突然上演「黑白料理對決」，由當地民眾依味覺評分，勝負出爐後令人驚喜。

《愛德華李與柳秀榮：海鮮狂熱》共四集，每週一於MyVideo更新集數。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中