看到盲鰻秒沒胃口 《黑白大廚》美籍名廚當場崩潰

〔記者鍾志均／綜合報導〕BBC Earth最新紀錄片《愛德華李與柳秀榮：海鮮狂熱》由《黑白大廚》韓裔美籍名廚愛德華李（Edward Lee），搭檔「K-Food傳教士」柳秀榮，兩人走遍韓國探索各地海鮮文化。

愛德華李（右）與柳秀榮（左）即興PK，無預警上演黑白料理擂台。（MyVideo提供）

節目首集就出現有趣的「文化衝擊」，愛德華李看到整盤帶骨魚料理直呼不習慣，「美國人真的很怕魚刺！」柳秀榮當場親自示範用筷子挑刺技巧，笑說：「我平常都幫老婆跟女兒做這種服務。」讓愛德華李看了嘖嘖稱奇。

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首站來到釜山，卻在此吃到道地北韓風味料理。兩人走訪色彩繽紛的甘川洞文化村，探訪當年從北韓逃難至此的居民，聽著老爺爺回憶戰亂時搭船南下的故事，也揭開釜山「小麥冷麵」誕生的歷史背景。

愛德華李（右）搭檔男星柳秀榮（左）走訪南韓品嚐在地海味美食。（MyVideo提供）

緊接著兩人挑戰釜山著名的「盲鰻一條街」，面對外型詭異、全身黏液的盲鰻，愛德華李瞬間失去食慾，直呼「我本來很餓，現在完全沒胃口了。」

除了獵奇美食，兩人直接出海捕魚上演「釣魚PK秀」，更在蒐羅牡蠣、海帶、琵琶魚等漁獲後，突然上演「黑白料理對決」，由當地民眾依味覺評分，勝負出爐後令人驚喜。

《愛德華李與柳秀榮：海鮮狂熱》共四集，每週一於MyVideo更新集數。

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