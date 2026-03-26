自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕強硬反擊！莫名遭酸「兩岸和平統一」 火大開砲：慢走不送

三立財經台開播15週年推出年度旗艦紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，賈永婕（左1）也受邀現身首映會。（三立提供）三立財經台開播15週年推出年度旗艦紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，賈永婕（左1）也受邀現身首映會。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕今（26日）出席三立財經台紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》首映會，現場被總統賴清德點名盛讚，不過相關畫面在社群曝光後，其中有酸民留言「兩岸和平統一，我是中國人也是台灣人。」她則以短短一句話做出回擊，引發熱烈討論。

賈永婕以強硬態度回擊酸民。（本報資料照）賈永婕以強硬態度回擊酸民。（本報資料照）

賈永婕今出席三立財經台紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》首映會時，現場被總統賴清德點名盛讚，指她帶領台北101讓國際看見台灣，她事後將這段畫面分享到社群，還幽默表示「報告『賈董不懂』群組的各位同學，有人懂我。」頓時吸引大批網友留言。

相關新聞：賴清德致謝賈永婕「讓世界看見台灣」 秒傳「賈董不懂」群組

賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經後製處理）賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經後製處理）

不過，貼文曝光後也出現不少酸民留言，其中有酸民表示「兩岸和平統一，我是中國人也是台灣人。」對此，賈永婕也現身火大開砲「慢走不送，你送自己去吧！」此外，也有網友質疑她「為名為利而戰吧！」她則表示「名聲真的很重要。」逐條回應留言，也讓整串討論迅速在網路發酵。

賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經後製處理）賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經後製處理）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中