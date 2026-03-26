賈永婕強硬反擊！莫名遭酸「兩岸和平統一」 火大開砲：慢走不送

三立財經台開播15週年推出年度旗艦紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，賈永婕（左1）也受邀現身首映會。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕今（26日）出席三立財經台紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》首映會，現場被總統賴清德點名盛讚，不過相關畫面在社群曝光後，其中有酸民留言「兩岸和平統一，我是中國人也是台灣人。」她則以短短一句話做出回擊，引發熱烈討論。

賈永婕以強硬態度回擊酸民。（本報資料照）

賈永婕今出席三立財經台紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》首映會時，現場被總統賴清德點名盛讚，指她帶領台北101讓國際看見台灣，她事後將這段畫面分享到社群，還幽默表示「報告『賈董不懂』群組的各位同學，有人懂我。」頓時吸引大批網友留言。

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賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經後製處理）

不過，貼文曝光後也出現不少酸民留言，其中有酸民表示「兩岸和平統一，我是中國人也是台灣人。」對此，賈永婕也現身火大開砲「慢走不送，你送自己去吧！」此外，也有網友質疑她「為名為利而戰吧！」她則表示「名聲真的很重要。」逐條回應留言，也讓整串討論迅速在網路發酵。

賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經後製處理）

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