韋禮安香港叮叮車狂舞「當自己家」 上層車廂竟出現香港男神

韋禮安搭乘香港叮叮車拍MV。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安2場台北小巨蛋演唱會完售，氣勢正旺，趁勝追擊推出在香港拍攝的《為什麼你總愛上不該愛的人》MV，MV全程在香港的叮叮車上拍攝，兩層樓的叮叮車，他在樓下拍，為他拍攝影集的金馬男神柯煒林和金馬最佳新人馬士媛在上層飆戲，韋禮安感謝兩位演員傾力演出，更感謝兩人幫助他在拍攝影集時入戲，直說：「希望有機會能和他們再合作！」

韋禮安搭乘香港叮叮車拍MV。（索尼提供）

MV中，韋禮安在「韋宇宙」的1995年，搭上了一班空無一人的叮叮車，跟隨著City pop曲風的節奏搖擺、隨性起舞，首次在叮叮車上拍攝，他開心說：「這不是每一個人都可以有過的香港體驗，包叮叮車！且包車很酷，這台包車的車頭就會寫『私人租用』！」

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由於是私人包車，沒有其他乘客，導演給韋禮安的指令就是「跟著旋律放開來跳」，他一開始還會有些害羞、放不開，但愈跳愈進入狀況，開始毫無顧忌地大跳，笑說：「後來就像平時在家聽這首歌時，愛怎麼亂跳就怎麼跳！」

柯煒林、馬士媛飆戲。（索尼提供）

而韋禮安與柯煒林、馬士媛拍攝的《旺角戀曲》音樂短詩影集也來到尾聲，許久沒有戲劇演出的他坦承一開始有些緊張，在香港的空檔時間一直很努力地在背台詞，「真的很感謝殷振豪導演慢慢和我解說角色和會往什麼方向走，也謝謝和兩位演員，跟他們對戲一直是很舒服的狀態，幫助我放鬆很多。」

韋禮安感謝柯煒林、馬士媛帶入戲。（索尼提供）

I人的韋禮安笑說：「來之前聽說煒林和小馬（馬士媛）是大E人，讓我放下許多的緊張與不安，果然見到他們都非常友善，聊天聊得很開心，希望有機會再合作。」彼此熟悉之後，韋禮安的工作人員頻找柯煒林開心合照，冷落韋禮安，彷彿上演影集中韋禮安看著馬士媛愛上柯煒林的劇情，他搞笑地在一旁擺出奧嘟嘟的表情，上演「嫉妒的化身」情節，活潑的柯煒林見狀立刻跑過來跟韋禮安合照，畫面逗趣，笑翻所有工作人員。

柯煒林、馬士媛、韋禮安一同拍攝MV。（索尼提供）

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