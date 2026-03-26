五月天慶生變「奶茶之子」！周董送來「太陽之子」味道 香港大咖都來了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天即將迎來3月29日成軍日，昨（26日）晚開始在香港啟德體育園舉辦5525+1「回到那一天」巡演，剛推出新專輯《太陽之子》的好友「周董」周杰倫特別送上奶茶等美味飲料，阿信謝謝周董並笑說：「我們變奶茶之子了！」

五月天用菠蘿包慶生，並喝著周杰倫送的飲料和大家乾杯。（相信音樂提供）

這次五月天到香港巡演增加許多新內容，瑪莎與他的龍鳳雙胞胎兒女拍攝全新的串場影片，魔法螢光棒也再度啟動時光機，這回帶領歌迷親歷一場侏羅紀探險，恐龍蛋孵化成恐龍，栩栩如生地跑出螢幕出現在觀眾面前，全場驚喜，歌迷和五月天化身為探險員展開「最好的一天」。

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五月天香港場增加很多新內容，時光機帶大家回到侏羅紀，各種大恐龍也出現。（相信音樂提供）

迎接329生日，五月天團長怪獸代表許下生日願望：「謝謝大家一路陪伴。有的人陪很久，有的人剛加入，我們真的很謝謝你，希望大家健康平安、幸福開心。」他們以香港道地的菠蘿包代替生日蛋糕，唱著生日歌曲，還喝著好友周董送來的飲料與全場乾杯，阿信笑說：「我喝出了『太陽』的味道。」怪獸說：「我喝出了『之子』的味道。」兩人合力再次幫周董宣傳新專輯《太陽之子》。

五月天展開香港巡演，有許多新的內容。（相信音樂提供）

這次五月天演唱會上，時光機大超前直接帶歌迷來到侏羅紀，腕龍、劍龍、三角龍、迅猛龍驚喜出現在歌迷面前，全場玩得盡興，嗨爆合唱《最好的一天》、《傷心的人別聽慢歌》等歌曲。

除了周董送上奶茶等飲料給五月天，後台也收到許多大咖藝人送花祝福，像是周星馳、劉德華、張學友、成龍、譚詠麟，容祖兒、謝霆鋒、Twins、任賢齊、張智霖、袁詠儀、古巨基、草蜢，王俊凱等，都送花祝賀五月天開唱順利。

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