線上祭祖百無禁忌？民俗專家高宏寓授「零時差庇佑」SOP：一件事千萬別做

民俗命理專家高宏寓老師提醒，雖然祖先們不會和自己的子孫計較太多，但使用網路祭祀方式進行線上追思時，仍有一些基本觀念和禁忌要遵守。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕線上掃墓會讓祖先不開心嗎？有哪些禮俗和禁忌是需要特別注意的？隨著數位時代來臨，再加上有些家屬因距離、時間或行動不便因素，無法在清明節這段期間親自前往祖先墳前祭拜，「網路祭祀及線上追思」成為最佳選擇和新興趨勢，但仍有不少人擔心此舉對祖先不敬，或因為祭祀環節出錯，沖撞先靈及個人運勢。

對此疑問，民俗命理專家高宏寓老師提醒，雖然祖先們不會和自己的子孫計較太多，但使用網路祭祀方式進行線上追思時，仍有一些基本觀念和禁忌要遵守，才能「零時差」恭領祖先福澤，求得家宅平安、事業學業成功、財運暢旺不間斷，讓線上掃墓既莊重又貼近傳統！

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【線上掃墓百無禁忌？】

Q線上掃墓不必擇「吉日」？

雖不受地理環境限制，但若能避開當日「沖煞生肖」或選擇「開日」、「定日」等良辰吉時更佳。

Q喜慶中、懷孕、經期、生病、嬰幼兒也能出席？

以往若前往靈骨塔、墓地等陰氣較重的地方掃莫墓，都會建議有孕在身或身體目前處於虛弱階段（如經期、生病、重症患者、剛動完刀）的人，不宣前往。但線上掃墓是在自家神明廳線上掃墓是在自家進行，環境磁場相對穩定，且無舟車勞頓之苦，基本上是百無禁忌的。反而能讓因故無法親自到場的家人，也能透過螢幕參與，感受祖先的庇佑。

Q犯太歲的生肖也要隨身攜帶平安符？

丙午馬年犯太歲四生肖：馬、鼠、兔、牛，因磁場較為動盪，雖然線上祭祀少了靈骨塔、山頭野外的陰氣干擾，但佩戴平安符有助於「定心安神」。建議向祖先祈願時，這四個生肖的家人可以穿著「亮色系」衣服，並將平安符貼身配戴，能更有效地連結祖先福澤，轉化流年運勢。

Q忌說再見？祭拜結束時如何道別？

祭祖儀式不論是現場或線上，結束時最忌諱脫口而出「再見」或「拜拜」，以免祖先依依不捨跟隨。正確做法是：在擲筊確認祖先已用餐完畢、紙錢化完後，對著鏡頭或牌位雙手合十，默念：「今日祭祀圓滿，請祖先各回本位，各安其位，庇佑子孫平安順利。」 隨後緩緩關閉視訊或網頁即可。

【線上掃墓8守則】

．時間：選擇「陽氣最旺」的時段，早上7 點到下午3點為宜。

．穿著：樸素整潔為宜。2026年犯太歲生肖，如馬、鼠、兔、牛，可佩戴平安符。

．環境：客廳或神明廳（公媽廳）皆可。記得要打掃乾淨，再擺放供品。

．供品：可比照過年祭祀規格，除了象徵吉祥的三牲、四果、粿點、酒水、鮮花，祖先最愛的零食、飲料或嗜好（如3C產品或衣物類的紙紮）也可一併擺上。

．香燭：一般建議準備單數（通常為1或3炷香）以代表陽氣。居家線上掃墓可準備蓮花燈或小型蓮花塔以示敬虔，亦可使用防風蠟燭或環保電子蠟燭以防火災。

．紙錢：使用刈金、銀紙、墓紙及庫錢，建議在紙錢蓋手印或簽名以示歸屬。建議響應紙錢集中燃燒，或選擇捐款給社福團體（以功代金）方式減少空汙。

．鏡頭禮節：保持儀式莊重，拍攝者應避免頻繁切換鏡頭，若多人線上參與，可安排輪流發言或默哀3分鐘。

．敬語祈福：先向祖先祈願安息，再稟報當日出席家人、家中近況，最後再進行問事、祈願、擲筊環節。

民俗專家高宏寓親授線上祭祖「零時差庇佑」SOP。（高宏寓提供）

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢

．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

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