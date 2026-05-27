驚傳婚姻觸礁2個月！方志友被追問「還睡同張床嗎」 8字犀利回應

方志友暴瘦現身。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕演藝圈知名夫妻檔方志友與楊銘威3月驚傳11年婚姻觸礁，當時雙方不承認也不否認的「冷靜期」態度，讓人霧裡看花。事隔2個月，方志友今（27日）出席毛巾品牌活動，面對鋪天蓋地的婚變提問，她說：「現在一切如常，如果有變動的話，我也會誠實跟大家說。」

方志友瘦到骨感，被問是否因「婚姻觸礁、太過傷心」才為情消瘦？方志友聽完當場笑出來，立刻澄清：「沒有這件事。我是為了工作，對啊。」她透露，從過年到現在狂瘦了十幾公斤，完全是為了正在拍攝的新戲角色，進行了意志力要放到2000%的地步。至於有多激進？她自招：「吃飯吃很少，運動還是要做。但是因為這樣子…吃很少會沒有體力，所以我也會喝高蛋白。」整整三個月內，她的「放縱日」僅有兩天，之後不忘呼籲大家這個方法太快速、不健康，千萬不要學。

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方志友今（27日）出席毛巾品牌活動。（記者胡舜翔攝）

被問到家裡的人有沒有一起節食？方志友笑說大家都是「各吃各的」，不過因為自己最近拍戲太忙，現在家裡的伙食幾乎都是老公在操刀：「因為我最近拍戲比較忙，所以幾乎都是楊銘威在幫小孩準備。」

對於這兩個月的婚變傳聞，方志友在現場也忍不住幽默暗酸了那些所謂的爆料者，問起夫妻倆看到新聞的反應時，她當場笑問：「到底，是誰說的？就是希望大家不要捕風捉影、聽信謠言。」

方志友回應婚變傳聞。（記者胡舜翔攝）

方志友也替楊銘威洗刷「愛喝酒」的汙名，甜讚：「其實我滿想幫楊銘威講話的，之前新聞有說他喝酒，其實他真的是一個非常好的爸爸、100分爸爸，也是很好的孩子玩伴。」不過被問到楊銘威是不是個「好情人」或「好老公打幾分」時，她則幽默打太極：「情人嗎？呃…我都不確定我是不是一個好的情人，所以我也不知道要怎麼定義，因為我也不知道我在他心中是幾分，所以就這個就留給我們自己私下去討論。」

至於「婚姻現況」，問起「現在還在婚姻裡面？」、「還沒簽字嗎？」方志友不僅當場笑著點頭認了「沒有啊」，也強調：「大家不要擔心，也不要再多聽信謠言，嗯。現在就是一切正常。就像一般夫妻一樣。」

方志友談婚姻現況。（記者胡舜翔攝）

不過，長跑11年的婚姻本來就需要磨合，方志友也不諱言夫妻倆最近確實有坐下來好好溝通、談一談，甚至開玩笑爆料溝通後的成果：「我覺得他最近滿少出門的。」至於夫妻現在有無睡同張床嗎？她回：「太私密了，不告訴你。」

面對工作、婚姻、小孩多方蠟燭兩頭燒的壓力，方志友透露，自己最常做的事情就是進入個人的「Me time」，等小孩睡了之後自己一個人泡澡、追劇。她笑說，自己在狀態不好的時候，也常常會進行精神喊話：「妳可以的，妳最漂亮的，妳可以。」

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