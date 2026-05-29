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6月吉凶指南一次掌握！「麒麟鳳凰日」男女斬煞、大開財路

危機就是轉機！專家批示6月良辰吉日指南，男女「這幾天」百無禁忌大改運。（本報製圖）危機就是轉機！專家批示6月良辰吉日指南，男女「這幾天」百無禁忌大改運。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不只天氣熱！6月五行與星象強烈共振，命理專家搶先報喜！

風水命理專家高宏寓點出，本月將遇上「6/2麒麟日」與「6/14鳳凰日」兩大神級吉日，不僅男女百無禁忌，更是轉厄為福、衝刺財庫的絕佳轉運點！除了藏有這兩大改運密碼，高宏寓也一併公開6月份的「14個開運吉日」。

不過，因今年遇赤馬紅羊劫，再加上國曆6月是典型的極陽月，跨越「芒種」與「夏至」兩個節氣，以及農曆5月（甲午月），流年加月令的「火氣」共振，火火比旺，雙火齊燃，全球進入「能量極度混亂」關鍵期。

尤其是端午（6/19）這天，不但是「至陽之日」，由於子、午、卯、酉在12時辰中恰逢「陰陽交接」之時，也是命理中的「四大桃花位」。高宏寓提醒，需特別注意情緒反噬、人心浮動，大自然也易出現地殼大幅變動與乾旱前兆。這是一段必須慎防貪心與誘惑的關鍵期，更是爛桃花、小三小王外遇風暴恐集體引爆的「顯化期」。

【6月「神明聖誕」＋「良辰吉日」指南】

◎6/2麒麟日：男性百無禁忌日，宜懺悔、改運、祈福、求財。

◎6/3北極天官紫微大帝聖誕：紫微北極大帝又稱北極大帝，北極星君，是道教四禦神尊之一。神格崇高僅次於三清道祖與玉皇大帝，當日宜準備鮮花素果參拜，除了掌管天界，也被視為「賜福」之神。

◎6/5節氣（芒種）：宜多吃有助消暑排濕的食物，隨著氣溫逐漸上升，更需要注意補水、清熱，例如紅豆、薏仁、山藥、茯苓、蓮子、鳳梨、西瓜等，以免濕氣累積在脾胃，影響身體吸收消化養分的功能。

◎6/14鳳凰日：女性百無禁忌日，宜求孕、求生活職場貴人。

◎6/19端午節：農曆五月五日是端午節，端午節又稱作端五、重午、端陽，端午節與新年、中秋節並列為台灣重要的三節。習俗上會在這一天立蛋、吃粽子、看龍舟比賽，不過除了這些必做的端午節習俗，端午節也是轉運改運的好時機。

◎6/21節氣（夏至）：一年中白晝最長的一天，陽氣達到頂點，在民俗中是觀測國運、祈求消暑避災的重要節點，同時這天也是巧聖先師和五年千歲的千秋，宜誠心參拜。

◎6/27 霞海城隍爺、關聖帝君聖誕：城隍爺掌管地方行政與賞善罰惡；關聖帝君稟持正義，宜誠心懺悔，開恩智慧、消除災障煩心。

其中6/1、6/6、6/9、6/11、6/17、6/23、6/26宜掛招牌牌匾、出火儀式、裝潢施工、安床、安灶、移徙搬遷、開市、告白、行房、求嗣丶求孕、閃婚、安機械、簽約、祈福、入宅動土、火化安葬、開光、設醮、上樑等…大日子之多宜多把握。

迎戰極陽之月！高宏寓曝6月吉凶指南，這幾天是改運關鍵。（高宏寓提供）迎戰極陽之月！高宏寓曝6月吉凶指南，這幾天是改運關鍵。（高宏寓提供）

 

☆民俗說法僅供參考☆

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