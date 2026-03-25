自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神劇第二季迎新血！《幕府將軍》再曝5位卡司強力加盟

《幕府將軍》第二季已於溫哥華開拍。（Disney+ 提供）《幕府將軍》第二季已於溫哥華開拍。（Disney+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕風靡全球的影集《幕府將軍》第二季已正式於溫哥華開拍，故事背景設定在第一季事件十多年後，延續這段以歷史為靈感、描繪來自不同世界的兩位男子命運交織的史詩篇章，Disney+ 昨更曝光全新陣容，不少實力派演員參與演出。

本季卡司全面擴展，除了艾美獎得主真田廣之，以及柯斯莫賈維斯、二階堂富美、目黑蓮、水川麻美、阿部進之介、金井浩人、窪田正孝、金田昇、宮本裕子、向裡佑香、湯米巴斯托、國村隼、洞口依子、奧野瑛太與榎木孝明等原班與既有陣容外，也加入多位風格鮮明的新面孔，為劇情注入嶄新張力。

影集《幕府將軍》第二季宣布包括久木原理（上排左起）、佐藤玲、西田聖志郎、小市慢太郎（下排左起）、山口貴史加入演出陣容。（Disney+ 提供）影集《幕府將軍》第二季宣布包括久木原理（上排左起）、佐藤玲、西田聖志郎、小市慢太郎（下排左起）、山口貴史加入演出陣容。（Disney+ 提供）

其中，久木原理將以角色「加百列（暫譯）」亮相，這也是他首度在重要戲劇作品中擔綱演出；佐藤玲則詮釋「凜（暫譯）」，延續她活躍於影視與舞台的多元表演能量，為角色帶來細膩層次。來自鹿兒島的實力派演員西田聖志郎，此次飾演「常信（暫譯）」，以其一貫自然且富張力的演技，深化人物厚度；小市慢太郎則化身「齋藤（暫譯）」，延續其細膩寫實的表演風格，為劇情增添沉穩力量。

此外，擁有超過三十年演藝資歷、長年活躍於國際影視圈的山口貴史，將在劇中飾演「叶野（暫譯）」，憑藉其橫跨電影、影集與舞台的豐富經驗，為角色注入更開闊的國際視野與層次。

第二季選角依舊由曾以第一季榮獲艾美獎「最佳劇情類影集選角」的勞拉・希夫與川村惠操刀，延續高水準製作班底。隨著新舊卡司交織登場，《幕府將軍》第二季也將在既有史詩格局之上，開展更深層的人物命運與權力角力。第二季將於Disney+獨家播出，粉絲們現在能上線重溫第一季全集。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中