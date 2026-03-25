神劇第二季迎新血！《幕府將軍》再曝5位卡司強力加盟

《幕府將軍》第二季已於溫哥華開拍。（Disney+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕風靡全球的影集《幕府將軍》第二季已正式於溫哥華開拍，故事背景設定在第一季事件十多年後，延續這段以歷史為靈感、描繪來自不同世界的兩位男子命運交織的史詩篇章，Disney+ 昨更曝光全新陣容，不少實力派演員參與演出。

本季卡司全面擴展，除了艾美獎得主真田廣之，以及柯斯莫賈維斯、二階堂富美、目黑蓮、水川麻美、阿部進之介、金井浩人、窪田正孝、金田昇、宮本裕子、向裡佑香、湯米巴斯托、國村隼、洞口依子、奧野瑛太與榎木孝明等原班與既有陣容外，也加入多位風格鮮明的新面孔，為劇情注入嶄新張力。

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影集《幕府將軍》第二季宣布包括久木原理（上排左起）、佐藤玲、西田聖志郎、小市慢太郎（下排左起）、山口貴史加入演出陣容。（Disney+ 提供）

其中，久木原理將以角色「加百列（暫譯）」亮相，這也是他首度在重要戲劇作品中擔綱演出；佐藤玲則詮釋「凜（暫譯）」，延續她活躍於影視與舞台的多元表演能量，為角色帶來細膩層次。來自鹿兒島的實力派演員西田聖志郎，此次飾演「常信（暫譯）」，以其一貫自然且富張力的演技，深化人物厚度；小市慢太郎則化身「齋藤（暫譯）」，延續其細膩寫實的表演風格，為劇情增添沉穩力量。

此外，擁有超過三十年演藝資歷、長年活躍於國際影視圈的山口貴史，將在劇中飾演「叶野（暫譯）」，憑藉其橫跨電影、影集與舞台的豐富經驗，為角色注入更開闊的國際視野與層次。

第二季選角依舊由曾以第一季榮獲艾美獎「最佳劇情類影集選角」的勞拉・希夫與川村惠操刀，延續高水準製作班底。隨著新舊卡司交織登場，《幕府將軍》第二季也將在既有史詩格局之上，開展更深層的人物命運與權力角力。第二季將於Disney+獨家播出，粉絲們現在能上線重溫第一季全集。

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