自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才登《紅人榜》震撼全場 阿翰突語出驚人「可以小退休了」

阿翰近日踢館《超級紅人榜》詮釋王識賢經典歌曲《愛到無命不知驚》，渾厚嗓音驚豔全場。（翻攝自YouTube）阿翰近日踢館《超級紅人榜》詮釋王識賢經典歌曲《愛到無命不知驚》，渾厚嗓音驚豔全場。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber阿翰以自創角色「房東阿姨」、「阮月嬌」廣為人知，近日找來在南韓網紅、台灣女婿「龍鬚糖小哥」Yoon Nala合作拍片，兩人不僅首度同框，更因外型神似掀起討論，這讓阿翰忍不住直喊「可以小退休了！」

阿翰與龍鬚糖小哥昨（23日）發布短影片，開頭由阿翰飾演的「房東阿姨」表示要前往南韓旅遊，回家開門後畫面竟瞬間變成「龍鬚糖小哥」，橋段充滿喜感。後段阿翰也現身明洞擺攤，與龍鬚糖小哥再次同框入鏡，兩人不僅五官輪廓相似，就連神情與氣質也相當接近，拍攝過程甚至笑場，逗樂大批觀眾。

阿翰（左）和龍鬚糖小哥共同化身「房東阿姨」，2人外表相似度極高。（組合照，翻攝自臉書）阿翰（左）和龍鬚糖小哥共同化身「房東阿姨」，2人外表相似度極高。（組合照，翻攝自臉書）

影片分享至臉書僅僅1天就累積逾137萬觀看次數、超過5萬個讚，IG也吸引將近200萬觀看次數，許多粉絲更是直呼2人「根本一樣」，還有觀眾笑稱「終於不用再一飾兩角了。」阿翰則打趣說「可以小退休了！」另外有人提到影片中「噴口水那邊笑死我！」阿翰也自嘲回覆，「非常沒禮貌笑死，第一次見面欸我們。」也有網友直呼，「長得也太像了啦！」阿翰予以幽默回應「謝謝我們的基因。」

不僅如此，當粉絲讚嘆表示，「分不出來誰漂亮！」阿翰則笑回「一定是韓國版，有動手腳！」更有人稱讚模仿太像「還一直想誇獎也模仿的太像了吧！」阿翰則自誇「非常高超的模仿技巧！」還有網友表示「從韓國回來完全沒認出來不一樣，只覺得氣質變了，後面發現的時候笑到瘋掉！」阿翰也逗趣回應「怎麼會這樣」互動相當自然。

事實上，阿翰過去靠著「房東阿姨」、「算命阿姨」及越南新住民角色「阮月嬌」等自創角色打開知名度，近期也登上台語歌唱節目《超級紅人榜》展現歌唱實力，深情演唱王識賢經典台語歌《愛到無命不知驚》，渾厚嗓音驚豔全場，除了創作短影音外，也持續拓展表演與歌唱領域。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中