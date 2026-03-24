才登《紅人榜》震撼全場 阿翰突語出驚人「可以小退休了」

阿翰近日踢館《超級紅人榜》詮釋王識賢經典歌曲《愛到無命不知驚》，渾厚嗓音驚豔全場。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber阿翰以自創角色「房東阿姨」、「阮月嬌」廣為人知，近日找來在南韓網紅、台灣女婿「龍鬚糖小哥」Yoon Nala合作拍片，兩人不僅首度同框，更因外型神似掀起討論，這讓阿翰忍不住直喊「可以小退休了！」

阿翰與龍鬚糖小哥昨（23日）發布短影片，開頭由阿翰飾演的「房東阿姨」表示要前往南韓旅遊，回家開門後畫面竟瞬間變成「龍鬚糖小哥」，橋段充滿喜感。後段阿翰也現身明洞擺攤，與龍鬚糖小哥再次同框入鏡，兩人不僅五官輪廓相似，就連神情與氣質也相當接近，拍攝過程甚至笑場，逗樂大批觀眾。

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阿翰（左）和龍鬚糖小哥共同化身「房東阿姨」，2人外表相似度極高。（組合照，翻攝自臉書）

影片分享至臉書僅僅1天就累積逾137萬觀看次數、超過5萬個讚，IG也吸引將近200萬觀看次數，許多粉絲更是直呼2人「根本一樣」，還有觀眾笑稱「終於不用再一飾兩角了。」阿翰則打趣說「可以小退休了！」另外有人提到影片中「噴口水那邊笑死我！」阿翰也自嘲回覆，「非常沒禮貌笑死，第一次見面欸我們。」也有網友直呼，「長得也太像了啦！」阿翰予以幽默回應「謝謝我們的基因。」

不僅如此，當粉絲讚嘆表示，「分不出來誰漂亮！」阿翰則笑回，「一定是韓國版，有動手腳！」更有人稱讚模仿太像，「還一直想誇獎也模仿的太像了吧！」阿翰則自誇，「非常高超的模仿技巧！」還有網友表示，「從韓國回來完全沒認出來不一樣，只覺得氣質變了，後面發現的時候笑到瘋掉！」阿翰也逗趣回應「怎麼會這樣」，互動相當自然。

事實上，阿翰過去靠著「房東阿姨」、「算命阿姨」及越南新住民角色「阮月嬌」等自創角色打開知名度，近期也登上台語歌唱節目《超級紅人榜》展現歌唱實力，深情演唱王識賢經典台語歌《愛到無命不知驚》，渾厚嗓音驚豔全場，除了創作短影音外，也持續拓展表演與歌唱領域。

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