李珠珢才剛離開機場 賣場出現「簽名球」最高喊到8000

富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓援女神李珠珢今年事業重心全放在台灣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓援女神李珠珢，今年確定離開韓職LG雙子啦啦隊後，將事業重心全面轉往台灣。昨（23）日李珠珢順利抵達台灣，桃園機場湧入大批粉絲爭相拍照、求簽名，現場卻出現不肖業者販售假簽名球，激起眾怒。

昨李珠珢抵達台灣，準備迎接新賽季。（翻攝自IG）

李珠珢昨綁著馬尾，身穿格子圖案襯衫搭配牛仔褲，背著輕便包包，看起來宛如女大學生。現場粉絲拿出各式長槍短炮，以迎接韓星的高規格陣仗迎接她返台。面對滿滿人潮，李珠珢害羞地比出手勢，請大家降低音量。

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粉絲以迎接韓星的高規格陣仗迎接李珠珢返台。（翻攝自IG）

粉絲依照規定拿出富邦悍將專屬肖像球向李珠珢索取簽名，她也來者不拒、簽好簽滿，最後在工作人員保護下，緩緩前往飯店休息。

行程結束沒多久，購物賣場上就出現大量「李珠珢簽名球」，其中不乏假球。（翻攝自IG）

怎料，行程結束沒多久，購物賣場上就出現大量「李珠珢簽名球」販售貼文，最高要價8000元一顆，最低也要3900元。有網友發現後立刻PO上Threads抱怨：「！？簽完馬上賣嗎？這樣誰還敢公布（班機）？」更糟糕的是賣家出售的竟然疑似仿冒品，網友怒噴：「這個一看就是自己簽的，好醜，大家不要被騙」、「不是，這個也太假了」、「昨天沒簽粉球，只簽影像球」。

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